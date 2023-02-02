平溪天燈節2月5日登場 台鐵調整平溪／深澳線列車時刻

新北市平溪天燈節2月5日在十分廣場、11日在平溪國中登場，台鐵局為加強疏運活動人潮，於活動舉辦當日（2月5日及2月11日）調整平溪/深澳線列車時刻，並增加車輛數、加開班次，包括列車分段行駛、以瑞芳站為起迄點等。

台鐵局表示，2月5日及2月11日平溪/深澳線時刻表班次部分暫停行駛。2月5日改開行菁桐至十分、十分至瑞芳、瑞芳至八斗子及八堵至十分等班次；11日改開行菁桐至瑞芳、瑞芳至八斗子及八堵至菁桐等班次。活動當日平溪/深澳線上行列車（去程）及下行列車（回程）均以瑞芳站為起、迄點。相關車次、時刻及行駛區間即日起公告於台鐵網站（https://www.railway.gov.tw）及各相關車站。

另外，台鐵局表示，新北市政府2月5日及2月11日於台北捷運文湖線動物園站、台鐵瑞芳站及2月5日台鐵基隆站、雙溪站外均有安排接駁公車，班次密集轉乘方便供民眾多加利用。