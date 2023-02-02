聽新聞
test
0:00 / 0:00
平溪天燈節2月5日登場 台鐵調整平溪／深澳線列車時刻
新北市平溪天燈節2月5日在十分廣場、11日在平溪國中登場，台鐵局為加強疏運活動人潮，於活動舉辦當日（2月5日及2月11日）調整平溪/深澳線列車時刻，並增加車輛數、加開班次，包括列車分段行駛、以瑞芳站為起迄點等。
台鐵局表示，2月5日及2月11日平溪/深澳線時刻表班次部分暫停行駛。2月5日改開行菁桐至十分、十分至瑞芳、瑞芳至八斗子及八堵至十分等班次；11日改開行菁桐至瑞芳、瑞芳至八斗子及八堵至菁桐等班次。活動當日平溪/深澳線上行列車（去程）及下行列車（回程）均以瑞芳站為起、迄點。相關車次、時刻及行駛區間即日起公告於台鐵網站（https://www.railway.gov.tw）及各相關車站。
另外，台鐵局表示，新北市政府2月5日及2月11日於台北捷運文湖線動物園站、台鐵瑞芳站及2月5日台鐵基隆站、雙溪站外均有安排接駁公車，班次密集轉乘方便供民眾多加利用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言