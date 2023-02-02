快訊

蘇賴開刀都選北榮 並非政要不愛台大 醫界點出關鍵

桌球／林昀儒確定加盟日本T聯賽 官網盛讚：台灣來的刺客

評／注音符號一直改是新課綱亂搞？第一線教師揭背後真相

也是護國神山！朱健炫用鏡頭訴說煤礦故事 女礦工入鏡

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市立圖書館舉辦「朱健炫煤礦攝影展」，呈現台灣煤礦遺產早年場景及延續至今的文化生命力。圖／台灣藝術創生文化基金會執行長陳世偉提供
新北市立圖書館舉辦「朱健炫煤礦攝影展」，呈現台灣煤礦遺產早年場景及延續至今的文化生命力。圖／台灣藝術創生文化基金會執行長陳世偉提供

「新北煤礦文化沙龍──朱健炫煤礦攝影展」正在新北市立圖書館展出，呈現台灣煤礦遺產早年場景及延續至今的文化生命力。新北市瑞芳區猴硐礦工文史館創辦人周朝南說，二次大戰後台灣民生凋蔽，煤礦開採撐起台灣能源與經濟發展的支柱，可以說煤礦就是當年的「護國神山」。

這場攝影展由新北市圖和台灣藝術創生文化基金會、雲林科技大學合辦，展出朱健炫60幅攝影作品、「礦工謳歌」攝影著作及使用的相機與底片。

策展人雲科大副教授王新衡表示，朱健炫當年勤走海山、瑞三、平溪等礦坑，留下數千幅珍貴紀實攝影作品。作品分成坑口的勞動、礦場的艱苦作業、川流不息的礦車、堅忍的女性礦工和礦村的生活日常5項主題，述說新北煤礦的老故事。

主辦單位昨天舉辦開展儀式，同時成立「新北煤礦文化沙龍」，本來將透過影像展、畫展、沙龍、走讀小旅行等形式，與各地煤礦文化工作者連結，讓民眾了解台灣煤礦遺產的可貴，展現文化生命力。

朱健炫說，板橋早年是海山煤礦重要的集散中心，「新北煤礦文化沙龍」得到新北市圖協助，能在板橋總館舉辦，對他而言意義重大。

台灣藝術創生文化基金會先前促成淡江與台大師生，在猴硐瑞三整煤廠推出＜返照＞礦工樂舞展演獲得好評。基金會董事長李永萍說，會繼續推動「礦業文化的轉譯與創生」，讓現代人更容易親近。

出席開幕活動的新北市議員楊春妹表示，新北許多礦坑都有原住民礦工，用自身生命歷程參與，她將持續推動新北煤礦保存作業。市議員洪佳君也說，她在土樹三鶯地區推動煤礦文化，將相互結合致力傳承。前市議員廖正良是礦工後代，提及父親謀生艱辛不禁硬咽。

新北市圖館長王錦華表示，現代圖書館不只有閱讀功能，更是市民重要的文化生活空間。朱健炫煤礦攝影展的展期到3月31日，歡迎大家來看這個兼具美學與人文深度的展覽。

新北市立圖書館舉辦「朱健炫煤礦攝影展」，出席開展儀式人士合影。圖／台灣藝術創生文化基金會執行長陳世偉提供
新北市立圖書館舉辦「朱健炫煤礦攝影展」，出席開展儀式人士合影。圖／台灣藝術創生文化基金會執行長陳世偉提供
新北市立圖書館舉辦「朱健炫煤礦攝影展」，朱健炫（面對鏡頭者）述說創作歷程。圖／台灣藝術創生文化基金會執行長陳世偉提供
新北市立圖書館舉辦「朱健炫煤礦攝影展」，朱健炫（面對鏡頭者）述說創作歷程。圖／台灣藝術創生文化基金會執行長陳世偉提供
新北市立圖書館舉辦「朱健炫煤礦攝影展」，朱健炫（左一）向參觀者解說創作心得。圖／台灣藝術創生文化基金會執行長陳世偉提供
新北市立圖書館舉辦「朱健炫煤礦攝影展」，朱健炫（左一）向參觀者解說創作心得。圖／台灣藝術創生文化基金會執行長陳世偉提供
新北市立圖書館舉辦「朱健炫煤礦攝影展」，呈現台灣煤礦遺產早年場景及延續至今的文化生命力。圖／台灣藝術創生文化基金會執行長陳世偉提供
新北市立圖書館舉辦「朱健炫煤礦攝影展」，呈現台灣煤礦遺產早年場景及延續至今的文化生命力。圖／台灣藝術創生文化基金會執行長陳世偉提供

議員

延伸閱讀

大手牽小手體驗國際環境 新北高校生與外籍生交流

全台生物路殺年死約6百萬 新北設生態廊道增至6處

有效健檢下水道 新北引進「無人聲納探測船」

侯友宜將列席行政院會 新北：盼支持交通建設

相關新聞

垃圾桶論戰 大數據專家：垃圾桶試辦先設蔣萬安家門口？

台北市要不要增設垃圾桶引熱議，台北市長蔣萬安昨受訪說，北市研考會2020年時做過調查，超過七成市民希望增設垃圾桶，會透過...

台灣燈會亮了 俯瞰璀璨美景

台灣燈會昨起試營運，除了4大展區外，民眾也可購票進入台北101第89樓觀景台，俯瞰整個台灣燈節美景，尤其國父紀念館的中央...

台灣燈會結合東區商圈 43件燈飾藝品入店吸人氣

為刺激經濟，「2023台灣燈會在台北」與國內外藝術家合作，打造43件燈飾藝術品妝點東區商圈，藝術入店作品主要集中在捷運忠...

蔣萬安稱「7成民意挺增設垃圾桶」 網敲碗：設在贊成的人家門口

台北市副市長李四川有意恢復柯文哲任內撤掉的垃圾桶，有里長反彈稱「反對走回頭路」，蔣萬安回應，超過七成台北市民希望增設垃圾桶，會透過專業評估，針對有需求的地方增設垃圾桶，垃圾桶話題掀起PTT網友論戰。

平溪天燈節2月5日登場 台鐵調整平溪／深澳線列車時刻

新北市平溪天燈節2月5日在十分廣場、11日在平溪國中登場，台鐵局為加強疏運活動人潮，於活動舉辦當日（2月5日及2月11日...

也是護國神山！朱健炫用鏡頭訴說煤礦故事 女礦工入鏡

「新北煤礦文化沙龍──朱健炫煤礦攝影展」正在新北市立圖書館展出，呈現台灣煤礦遺產早年場景及延續至今的文化生命力。新北市瑞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。