也是護國神山！朱健炫用鏡頭訴說煤礦故事 女礦工入鏡

「新北煤礦文化沙龍──朱健炫煤礦攝影展」正在新北市立圖書館展出，呈現台灣煤礦遺產早年場景及延續至今的文化生命力。新北市瑞芳區猴硐礦工文史館創辦人周朝南說，二次大戰後台灣民生凋蔽，煤礦開採撐起台灣能源與經濟發展的支柱，可以說煤礦就是當年的「護國神山」。

這場攝影展由新北市圖和台灣藝術創生文化基金會、雲林科技大學合辦，展出朱健炫60幅攝影作品、「礦工謳歌」攝影著作及使用的相機與底片。

策展人雲科大副教授王新衡表示，朱健炫當年勤走海山、瑞三、平溪等礦坑，留下數千幅珍貴紀實攝影作品。作品分成坑口的勞動、礦場的艱苦作業、川流不息的礦車、堅忍的女性礦工和礦村的生活日常5項主題，述說新北煤礦的老故事。

主辦單位昨天舉辦開展儀式，同時成立「新北煤礦文化沙龍」，本來將透過影像展、畫展、沙龍、走讀小旅行等形式，與各地煤礦文化工作者連結，讓民眾了解台灣煤礦遺產的可貴，展現文化生命力。

朱健炫說，板橋早年是海山煤礦重要的集散中心，「新北煤礦文化沙龍」得到新北市圖協助，能在板橋總館舉辦，對他而言意義重大。

台灣藝術創生文化基金會先前促成淡江與台大師生，在猴硐瑞三整煤廠推出＜返照＞礦工樂舞展演獲得好評。基金會董事長李永萍說，會繼續推動「礦業文化的轉譯與創生」，讓現代人更容易親近。

出席開幕活動的新北市議員楊春妹表示，新北許多礦坑都有原住民礦工，用自身生命歷程參與，她將持續推動新北煤礦保存作業。市議員洪佳君也說，她在土樹三鶯地區推動煤礦文化，將相互結合致力傳承。前市議員廖正良是礦工後代，提及父親謀生艱辛不禁硬咽。