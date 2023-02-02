垃圾桶論戰 大數據專家：垃圾桶試辦先設蔣萬安家門口？

台北市要不要增設垃圾桶引熱議，台北市長蔣萬安昨受訪說，北市研考會2020年時做過調查，超過七成市民希望增設垃圾桶，會透過專業評估，針對有需求的地方增設垃圾桶。大數據專家黎榮章今天則在臉書問，「垃圾桶試辦先設在蔣萬安家門口？」「懶人的施政法要什麼給什麼？」「推動垃圾帶回家有那麼難嗎？」

黎榮章今天在臉書提到，滿街都設垃圾桶？這兩天的熱門新聞是蔣萬安要在台北市街頭增設垃圾桶，所持的理由是根據2020年研考會的調查七成的台北市民想要增設垃圾桶。

黎榮章說，如果這個理由可以成立的話，蔣萬安可以再去多做幾個民調，他會發現台北市民多數贊成減少課稅，多數贊成少開罰單，多數商家贊成免開發票，說不定也會贊成不要到路邊等垃圾車，請環保局到府收垃圾。

黎表示，華人社會有個笑話是說，只要你看到此地禁止倒垃圾，就會更多垃圾，禁止踐踏草皮，就會有更多人往這裡路過；此處禁止尿尿，就會集合想尿尿的人過來撒尿。

他認為，政策制定並不是人民喜歡什麼就給什麼，更要有市政建設的前瞻格局，美感、想像力。如果連多設垃圾桶對市容的影響會添加美化功能，還是會導致更多的髒亂都沒能力判斷，那是阿斗都不如了。