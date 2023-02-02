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林口變電所遭火蟻入侵 3蟻丘施藥防堵

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市紅火蟻專管中心日前接獲林口區變電所通報發現紅火蟻，發現3個蟻丘後立即施藥防堵。圖／新北市農業局提供
新北市紅火蟻專管中心日前接獲林口區變電所通報發現紅火蟻，發現3個蟻丘後立即施藥防堵。圖／新北市農業局提供

南美洲外來物種紅火蟻，在台灣經常出沒開闊草地，或於電器相關設備如變電箱、電表等也曾發現其蹤跡。新北市紅火蟻專管中心日前接獲林口區變電所通報發現紅火蟻，發現3個蟻丘後立即施藥防堵火蟻擴散至電器設備中造成電器短路影響民生用電，後續由廠方定期施藥防治，再次現勘已無發現紅火蟻蹤跡。

紅火蟻為雜食性生物，會捕食蚯蚓、昆蟲、幼鳥等生物、農作物的根、莖、果實，甚至連電器設備中的絕緣體也難逃其口，在絕緣體被破壞後，紅火蟻終將被電死，但電擊過後其身上散發出的特殊氣味又會引來更多火蟻，向電器設備發起下一波更為強勁的攻勢，造成電器的短路故障。故須嚴防火蟻入侵重要供電設施。

新北市紅火蟻專管中心防治人員日前前往林口變電所勘查，該地停車場旁草皮發現3個剛形成的蟻丘，即施撒觸殺型藥劑撲滅火蟻，並向變電所人員宣導正確紅火蟻防治及自我保護觀念，依照紅火蟻防治督導權責分工由電力系統主管機關經濟部執行後續宣導監測與防治。

後續新北市紅火蟻專管中心前往現勘，以誘餌誘集法確認變電所無紅火蟻，於2月1日解除該地入侵紅火蟻疫情管制。

新北市府紅火蟻專管中心表示，位於林口區的變電所停車場旁草皮的蟻丘為剛形成的蟻丘，所幸變電所人員即時通報，使防治可以第一時間加強執行，保護重要供電設施免於火蟻侵擾造成損失，另外也提醒市民朋友若發現疑似紅火蟻的土丘，勿碰觸、侵擾，避免遭火蟻螫傷，若不慎遭紅火蟻螫傷則以肥皂水清洗避免將膿皰弄破以防細菌感染。

新北市紅火蟻專管中心後續以誘餌誘集法確認變電所無紅火蟻，於2月1日解除該地入侵紅火蟻疫情管制。圖／新北市農業局提供
新北市紅火蟻專管中心後續以誘餌誘集法確認變電所無紅火蟻，於2月1日解除該地入侵紅火蟻疫情管制。圖／新北市農業局提供

紅火蟻 林口

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