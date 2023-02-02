全台生物路殺年死約6百萬 新北設生態廊道增至6處
民眾於山區道路行駛，常見動物穿梭而緊急剎車，路殺社分析全台動物及陸蟹2018至2020年路死總量約為1450萬至2千萬隻，平均年死約6百萬隻，新北市農業局為避免人車及小動物們過馬路時產生意外，辦理路殺生態觀察並設置生態廊道，近期更於新店平廣路新增1處總計新北共設6處，以過路排水箱涵讓小動物安全行走，同時兼具農路排水功能維持農業生產。
根據台灣動物路死觀察網(路殺社)模擬分析結果，全台陸生脊椎動物及陸蟹2018至2020年路死總量約為1450萬至2千萬隻，新北市農業局為保護動物安全通過道路，透過辦理生態調查、紀錄路殺發生、與路殺社合作建立熱點資料等方式，結合現地實況建置不同形式生態廊道，像是誘導式斜坡、地下廊道及天空廊道等盼以減少動物被路殺的情況，過去於三峽區紅龜面路建置地下廊道、土城區承天路分別建置誘導式斜坡、2處地下廊道及天空廊道，共計5處生態廊道，其中土城區於綠意盎然的森林環境中設置供樹棲動物的空中廊道，讓松鼠等動物可以利用空中廊道穿梭林間。
在新店區平廣路生物資源同樣豐富，一個月生態調查結果中路殺事件發生59次，其中包含兩棲類、爬虫類等動物。為防止路殺情況持續發生農業局將原有涵管調整為凹字型中間排水，涵洞兩側可供小動物們行走的生態廊道。
公民科學家林德恩表示，兼具排水及動物通行的生態廊道，透過監測系統發現動物前來使用，小動物們親身驗收排水箱涵動物廊道可以悠閒過馬路。更拍攝到白鼻心帶著大大的肚子走過排水箱涵。
新北市農業局長李玟表示，未來也持續監測新店區、五股區及汐止區等農路周遭環境的生態與路殺狀況，再搭配農路改善工程相輔相成，打造對於路殺主要動物的生態廊道，建構生態友善道路，讓用路市民與野生動物都能共好。
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