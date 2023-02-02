蔣萬安稱「7成民意挺增設垃圾桶」 網敲碗：設在贊成的人家門口

台北市柯文哲市長任內，市區街頭撤掉不少垃圾桶，如今副市長李四川有意恢復掀起論戰，有里長反彈，喊除了夜市、觀光商業區等特定區域可以恢復垃圾桶，「其餘地方堅決反對走回頭路」。

蔣萬安市長回應，根據調查超過七成台北市民希望增設垃圾桶，會透過專業評估，針對有需求的地方增設垃圾桶。蔣萬安表示會多管齊下，宣導民眾發揮公德心，不要丟家戶垃圾到公用垃圾桶，也會加強清潔隊巡檢。

ptt網友熱議，「七成民眾希望增設垃圾桶，有問過清潔隊？」、「我就問免錢的什麼民眾不要？」、「這種東西可以單純看民調的喔？」、「台北算乾淨了，還在爭這個」、「應該超過七成更想拿掉專用垃圾袋」、「ubike免錢、設回垃圾桶、恢復敬老金，每一項都是退步只討好的政策」、「我想九成民眾都會贊成加薪，政府要不要跟」。

也有人有不同看法，「公車站的垃圾桶也拔掉，我也不是很能理解政策怎麼操作的」、「還不就因為台北太多垃圾人，才收掉垃圾桶」、「有臨時活動才需要設垃圾桶，平常就算了吧」、「夜市是有營利耶 ！你還要幫他們分擔成本？傻了吧」、「夜市有管理會有收費，還要幫設什麼啦」。

不少人擔心丟包亂象，「公司附近有個垃圾桶，常有開名車來丟垃圾的，便當什麼的，一袋一袋塞爆」、「什麼蠢主意？不知道以前大家都把家用垃圾拿去公園丟嗎？ 真的爛死了」、「廣設就是吸引人拿去丟啊！期待依靠公德心會不會太天真XD」、「租屋客一堆都拿出來丟」、「增設垃圾桶只會讓市容更醜，政客不懂不想付垃圾袋錢的刁民心態」。

台北市垃圾桶恢復與否，引發各界討論，看法兩極如垃圾桶多難管理、少又讓民眾不便。本報系資料照。

有人擔心清潔隊員忙翻，「垃圾的問題就設監視器，抓到就罰五千！」、「現在都戴口罩，怎麼罰？」、「會搞死清潔隊員」、「重點是有沒有定期去清理吧？清潔隊如果負荷不了有的相關配套？」、「垃圾車一天七八趟， 這樣還比較實在」、

有人認為自己垃圾自己丟沒問題，「自己拿在手帶回家丟，有什麼問題？」、「觀光區可以設 但一般區域真的不用」、「不設垃圾桶頂多幾個人亂丟，垃圾桶擺回去，就丟成垃圾堆」、「贊成的，我建議把公用垃圾桶設在他們家門前，我來看所謂的放夠多就不會滿」。