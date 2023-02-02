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有效健檢下水道 新北引進「無人聲納探測船」

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
汙水人孔內部空間狹小、水流湍急，操作員需克服這些困難施放「無人聲納探測船」。圖／新北水利局提供
汙水人孔內部空間狹小、水流湍急，操作員需克服這些困難施放「無人聲納探測船」。圖／新北水利局提供

新北居住人口多，不少地區為人口密集區，汙水處理工作就相當重要，管線若長期沒檢視，恐出現油脂堆積、管內侵蝕破損、滲水等情況，造成漏水或強降雨來臨時的積淹水，影響民眾生活。新北水利局近年引進「無人聲納探測船」搭配攝影鏡頭，可有效並大範圍的檢視下水道網管情況。

水利局表示，近年引進「無人聲納探測船」搭配攝影鏡頭，並針對境內依規畫大範圍檢視，讓預防性檢視延壽作業更有效率，達到「預防勝於治療」成效，使汙水系統正常發揮功效。

水利局指出，下水道管網如同人體的血管24小時持續運轉，長期使用下可能會產生油脂堆積、管內侵蝕破損、滲水等情形，就像身體需要定期健康檢查以了解自身的健康狀態，並及早發現潛在的風險因子，下水道管網也需要定期檢視才能及早發現問題並提前預防災害發生。

水利局說明，「無人聲納探測船」與傳統TV檢視車最大的不同點在於，TV檢視車須沿著管壁前進，管內積水深度過高將蓋過鏡頭無法檢視，所以不適用於大管徑、排水量大的主、次幹管，且人員進出人孔又在狹窄的局限空間中作業，有安全上的疑慮。

「無人聲納探測船」可藉由船上攝影機拍攝水面上管渠的情況，水面下則利用聲納科技描繪管底情形，聲納科技探測不僅降低作業風險，更能了解水面下的情況，達成更全面性的檢視。

水利局補充，新北市用戶接管普及率已突破七成，整個新北市的污水系統從住家經由下水道管網匯流至水資源回收中心，如何妥善維護下水道管網成為重大課題，未來「無人聲納探測船」將逐漸取代現場人員進行高風險性的局限空間作業，亦將提供更有效率的檢視流程。

「無人聲納探測船」之攝影鏡頭可直接觀測管渠內部狀況（圖左）及聲納回波影像確認管底異物堆積高度（圖右）。圖／新北水利局提供
「無人聲納探測船」之攝影鏡頭可直接觀測管渠內部狀況（圖左）及聲納回波影像確認管底異物堆積高度（圖右）。圖／新北水利局提供
新北水利局引進「無人聲納探測船」搭配攝影鏡頭，方便且有效檢視汙水系統。圖／新北水利局提供
新北水利局引進「無人聲納探測船」搭配攝影鏡頭，方便且有效檢視汙水系統。圖／新北水利局提供

水利局

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