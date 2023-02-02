有效健檢下水道 新北引進「無人聲納探測船」

新北居住人口多，不少地區為人口密集區，汙水處理工作就相當重要，管線若長期沒檢視，恐出現油脂堆積、管內侵蝕破損、滲水等情況，造成漏水或強降雨來臨時的積淹水，影響民眾生活。新北水利局近年引進「無人聲納探測船」搭配攝影鏡頭，可有效並大範圍的檢視下水道網管情況。

水利局表示，近年引進「無人聲納探測船」搭配攝影鏡頭，並針對境內依規畫大範圍檢視，讓預防性檢視延壽作業更有效率，達到「預防勝於治療」成效，使汙水系統正常發揮功效。

水利局指出，下水道管網如同人體的血管24小時持續運轉，長期使用下可能會產生油脂堆積、管內侵蝕破損、滲水等情形，就像身體需要定期健康檢查以了解自身的健康狀態，並及早發現潛在的風險因子，下水道管網也需要定期檢視才能及早發現問題並提前預防災害發生。

水利局說明，「無人聲納探測船」與傳統TV檢視車最大的不同點在於，TV檢視車須沿著管壁前進，管內積水深度過高將蓋過鏡頭無法檢視，所以不適用於大管徑、排水量大的主、次幹管，且人員進出人孔又在狹窄的局限空間中作業，有安全上的疑慮。

「無人聲納探測船」可藉由船上攝影機拍攝水面上管渠的情況，水面下則利用聲納科技描繪管底情形，聲納科技探測不僅降低作業風險，更能了解水面下的情況，達成更全面性的檢視。