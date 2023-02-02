新北永和燈會今年首移師仁愛公園 展在地創作近三千盞燈籠

新北永和燈會昨晚7點點燈儀式，有將近3000盞燈籠在永和仁愛公園展出，宣告今年永和燈會風華再現，今起至28日每天下午5點至晚間10點，民眾都可至永和仁愛公園感受燈海嘉年華。

永和區公所指出，永和燈會繼前年400盞、去年2000盞，今年將有2500盞彩繪燈籠及300盞圖畫紙立體燈籠展出，活動期間採取靜態展覽方式並搭配周末音樂會；燈會活動幾年來獲廣大迴響，因此今年移至仁愛公園飆舞廣場舉辦。

永和區公所說明，彩繪燈籠除延續以往由各里辦公處、社區發展協會、永和幼兒園、國中小學及永和市民成長班共同參與繪製外，今年特別邀請到永和在地美術團體參與80公分的燈籠繪製，如蘇荷美術永和教學中心的神奇寶貝球燈籠、愛的才藝教室的兔兔燈籠、米羅美術創意工作室Q版世界名畫燈籠、綠的接觸美術短期補習班神秘生動的海底世界燈籠、邱老師美術教室的樂華夜市躍上燈籠，以及魚樹畫室給媽媽的親情限時批等，每盞彩繪燈籠都是創作者心中多彩多姿的異想世界。

圖畫紙燈籠去年以圓桶造型展出，今年為方便賞燈者的觀賞視角，改以三角造型製作，將近900張小朋友的繪畫作品畫出自己的幸福時光，有愛吃火鍋的一家人、一起看恐怖電影相互依偎的家人、揮汗如雨的籃球場、倘佯寧靜的書中世界等，都有引人入勝的天真與童趣。

另外，在2月份每周六晚上7點，也特別邀請到秀朗國小管樂團、永和國小管弦樂團、福和國中國樂團和永和國中管樂團帶來音樂演出，希望來到會場賞燈的每位市民，都能帶著愉快的心情在舒適的空間內，漫步賞燈歡度元宵。

永和區長莊茂坤表示，永和為文化藝術之都，感謝在地民眾、學校與團體的熱情參與，每盞燈籠都可以看到里民、社區長輩及學校師生和美術團體不同的創作故事，另外將小朋友繪畫作品製作成創意燈籠展出，以不同方式呈現美感，讓大家觀賞到不一樣的燈會。