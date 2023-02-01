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侯友宜行程通知遭批藍綠有別 市府：都上網公布

中央社／ 新北1日電

民進黨新北市議員李宇翔今天批評未獲通知市長侯友宜的昨天行程，卻只有國民黨民代到場；新北市新聞局長張愛晶表示，市長公開行程都公布在市府網頁，沒有個別通知民代的慣例。

李宇翔今天在臉書Facebook貼文表示，侯友宜2021年2月27日至五股公有停車場視察閒置空間改建市場，在視察前一天才傳真通知各議員、里長辦公室，當時擔任議員助理的他曾到場與會。

他表示，當時侯友宜的動作雖然慢，起碼還記得在前一天通知議員與里長，但侯友宜昨天視察泰山清潔隊，找一大堆記者，結果到場的只有國民黨籍立委及議員。

他表示，侯友宜把市府當作個人把持的宣傳機器,不尊重市民一票票選出來的代議士，把市政活動當作自己和個別人士或團體做人情的籌碼。連最基本的「尊重民意」都做不到。

張愛晶則回應說，市長侯友宜的每天公開行程，都會公布在市府的官方網頁，此外也會同步透過網路將公開行程群發至所有議員的電子信箱，提供議員們參考，並無個別通知民代的慣例。

議員 侯友宜

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