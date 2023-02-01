中台灣元宵燈會周六登場 中捷加密班距疏運人潮

2023中台灣燈會將於2月4日，在中央公園盛大舉行，中市府規畫，周六日在捷運市府站、松竹站設接駁站，供民眾免費搭乘；台中捷運為配合接駁車服務，燈會期間兩個周末將加密班距疏運，歡迎民眾多加使用，賞燈不塞車。

中市府共規劃2條免費接駁車路線，於周六及周日行駛，分別為市政府線及松竹線，接駁站位於捷運市政府站、松竹站旁，各線接駁站往會場的發車時間為下午16時至20時；回程發車時間為晚間19時至22時30分，方便民眾搭捷運轉乘接駁車逛燈會。

中捷公司指出，配合燈會會場接駁，中捷將適度調整加密捷運列車班距，開幕日2月4日周六採用平日尖峰6分50秒、離峰9分30秒時刻表，並於離峰時段19至23時加密班距至8分鐘。

假日2月5日周日、11日周六、12日周日採用假日班距模式，並將加密班距8分鐘時段從原先16時到19時，延長至23時，其餘時段10分鐘1班。總計燈會期間兩個周末，將表訂加開46班次疏運，並將視實際人潮狀況機動派發加班車。

中捷公司說明，人潮疏運以市政府站、松竹站、文華高中站及文心櫻花站為重，並由現場指揮官視人潮聚集程度，啟動人潮管制措施，維持候車及乘車秩序；呼籲民眾多利用大眾運輸工具及轉乘停車場前往賞燈，並配合車站人員引導，開心賞燈、平安回家。