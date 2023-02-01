台灣燈會在台北 大安警強力取締東區商圈違規攤販
今年台灣燈會將從本月5日起到19日，在台北市大安區、信義區等商圈範圍盛大啟動，並在今天開始試營運，為因應燈會期間各地湧入的賞人潮，大安警方將針對忠孝東西延線光展區，進行專案執法勤務，加強驅離取締。
大安警分局表示，因應各地湧入觀賞燈會人潮，研判攤商將藉人潮聚集，利用東區商圈街道、騎樓處違規擺攤，為了維護賞燈遊客的用路權益及安全，警方將依道路交通管理處罰條例第82條第1項規定，處1200元以上2400元以下罰鍰，並依法查扣、沒入攤架，以維護燈會期間市容整齊與用路人安全。
大安分局呼籲，請前往觀賞燈會的市民朋友們，不要購買違規攤販所販售來路不明商品，避免權益受損，並請前往觀賞燈會的民眾善加利用大眾交通運輸工具，如捷運、公車或專車，既便利又不易造成交通壅塞。
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