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新北水利地「競價收購」聯合招標 即日起受理申請

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北高灘地河濱公園建設，提供民眾停車及休憩空間。圖／新北水利局提供
新北高灘地河濱公園建設，提供民眾停車及休憩空間。圖／新北水利局提供

為持續推動水岸建設，新北水利局即起辦理水岸私有地「競價收購」聯合招標並表示，過去收購後推動水利建設、環境景觀營造及河濱公園等，讓民眾能有更豐富的生態休閒環境及停車空間，有意願民眾請於3月2日下午5點前向水利局投標。

水利局說明，今年度「競價收購」聯合招標開跑，總招標金額1億元（含擴充經費），瓦磘溝綠地、河川高灘地、部分排水路土地所有權人，可以依意願自行投標競價，水利局將依照競標高低情形收購土地。

水利局長宋德仁表示，自102年起以「競價收購」方式取得水利用地，用於推動水利建設、環境景觀營造及河濱公園開闢等，經統計瓦磘溝及其他水利用地已取得2.33公頃，高灘地取得22.6公頃。

宋德仁指出， 110至111年間收購中和端瓦磘溝旁私有土地部分，已闢建「生態園區」及「礫間處理廠」，使有臭水溝之稱的瓦磘溝，搖身變成充滿綠意兼具生態與休閒的優質環境；另高灘地河濱公園也增建停車場，提供民眾至河濱公園遊憩時，有更好的停車服務與體驗。

水利局提醒，有意願參與投標之土地所有權人，請於112年3月2日下午5點前，將標封以郵寄或專人「送達」新北市政府29樓水利局服務台，該案預定3月3日下午2時30分開標。如有投標意願或欲索取招標文件者，可透過打電話、赴水利局服務台及網路下載投標文件取得招標資訊。

新北水利局利用新北中永和地區瓦磘溝旁土地，於110、111年完成中和端「生態園區」及「礫間處理廠」闢建。圖／新北水利局提供
新北水利局利用新北中永和地區瓦磘溝旁土地，於110、111年完成中和端「生態園區」及「礫間處理廠」闢建。圖／新北水利局提供

水利局 德仁

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