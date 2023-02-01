民怨買小吃就被開單 汐止觀光夜市盼增機車停車格

汐止觀光夜市裡有不少小吃，也是深夜食堂，不少民眾抱怨停機車買個臭豆腐、蚵仔煎就被開單，下次不再來買，影響觀光夜市整體買氣，所以，新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，規劃增設機車停車空間。

汐止觀光夜市會長邱家豪指出，一直以來觀光夜市缺機車的停車格，民眾到夜市購物的時候沒有辦法停車沒有位子停，靠一下警察就開單，長期累積下來，已經有很多客人反應不來買東西了，因為買個臭豆腐、還是一個肉圓而已就被警察開單，一直很困擾這個問題，所以，希望各單位能協助觀光夜市解決這個問題。

新北市議員張錦豪表示，汐止觀光夜市一直以來都面臨民眾來夜市消費的停車問題，不管汽車或是機車格，在兩側腹地比較狹窄找不到空間，所以，邀請相單位來討論，希望清出一塊空間，在一些公有地上規劃機車格或是讓民眾可以暫停的空間。

張錦豪說，也討論在智慧溪上加蓋，做為民眾停車空間，這部分牽涉到水利局等相關單位要再做研議，希望透過大家集思廣議在觀光夜市兩側以外評估出適合地點，目前比較折衷的方案是在智慧溪加蓋，將機車引導到這個區塊停車再去夜市買東西，只要大家方便停車就可以促進夜市的買氣。