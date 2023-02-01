汐止文化里湧賞櫻人潮 里長扮財神發糖添喜氣

汐止區文化里從過年前櫻花就開始陸續綻放，過一個年現在康誥坑溪兩岸的櫻花呈現滿開狀態，今(1)日里長余寶聰再度妝扮成財神爺，沿著櫻花大道發糖果，增添喜氣，民眾賞花遇到財神爺，都要求合照。

今(1)日下午兩點，財神爺從文化里福興宮出發沿著康誥坑溪步道發糖果，這一天新北市議員白珮茹也來一起賞花沾沾喜氣，伴隨著恭禧發財的音樂，將糖果發給賞花民眾，不少民眾不但專程來賞美麗的櫻花，還搶著要跟財神爺合照，讓整個文化里賞櫻步道好有年味，大人小孩都愛財神爺。

文化里長余寶聰說，今年櫻花在過年期間，好在天公伯真的很照顧都沒有下雨，櫻花因為日照的關係，櫻花一直在開，雖然開工了，還是很多人來賞花，而過年的時候剛好有辦賞櫻慶元宵的活動，那時候有扮財神，剛好糖果都還有，所以，想著人多就再來扮月財神送糖果，結果早上一送糖果快不夠，中午又趕去基隆再買四大包回來，想說春節大家熱鬧一下。

新北市議員白珮茹表示，今天文化里的櫻花季非常熱鬧，里長也非常有心扮財神爺跟大家報喜，希望大家新的一年都能夠吃到喜糖發財，也希望康誥坑溪在這麼多年來櫻花步道在大家的努力下，越來越多遊客，今天有很多人來大概問了一下，基隆、瑞芳甚至台北的長輩、大朋友小朋友都來賞花。