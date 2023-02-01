淡水走春趣 大屯溪、六塊厝漁港享生態之旅

漫長的春節與寒假民眾瘋走春，在淡水熱門的走春景點除了淡水河老街以外，還有一個充滿人文生態的秘境－屯山里，有大屯溪流可以漫步、還有出海口的六塊厝漁港，另外在古色古香的德安居裡美拍也很可以，寒假到屯山里旅行絕對可以是一種大大的享受。

正月春節、學生寒假期間民眾瘋走春，在淡水熱門的走春景點除了淡水河老街以外，還有一處充滿人文與生態的私房秘境，在屯山里，有大屯溪流可以漫步、還有出海口的六塊厝漁港，想要來個古色古香的紅磚古厝美拍也可以，可以說是一條行程大大享受。

屯山里長李永清表示，喜愛生態、人文之旅的民眾，可以從百年古厝德安居出發，觀賞超大氣石階與充滿趣味的建築裝飾，沿著大屯溪可以感受到溪畔的鄉村景緻、蟲鳴鳥叫，再與可愛的青蛙意象不期而遇，最後走訪六塊厝漁港，還能欣賞到開闊的河口景色。

疫情改變民眾的旅遊習性，多數的親子偏愛大自然生態的旅遊行程，屯山里六塊厝漁港除了景緻優美，還有大片的潮間帶能夠親子同樂，抓住寒假的尾巴，帶著一家大小到屯山走春，享受遠離塵囂的愜意旅程。