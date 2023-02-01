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東北角四個區長大換血 市議員盼共創幸福感

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳、平溪、雙溪、貢寮等四個區長全部大換血，新北市議員林裔綺首度和四位新到任區長相見歡，大家也期許攜手共創東北角的幸福生活。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳、平溪、雙溪、貢寮等四個區長全部大換血，新北市議員林裔綺首度和四位新到任區長相見歡，大家也期許攜手共創東北角的幸福生活。 圖／觀天下有線電視提供

新北市在元月31日進行新舊任區長交接，而這次東北角瑞芳、平溪、雙溪、貢寮等四個區長全部大換血，都是第一次當區長的新人，新北市議員林裔綺今(1)日也首度和四位新到任區長相見歡，大家也期許攜手共創東北角的幸福生活。

瑞芳區長楊勝閔說，因出身於消防體系，因此基於各項基礎建設穩定的推動下，另外，像是瑞芳地區常見的山難，水域安全，他對於各項災難的防救災工作也會多加著墨，讓民眾生命財產更有保障。

貢寮區長柯建輝說，貢寮地區好山好水，因此，趁著疫情解封，也會逐漸復甦地方觀光還有推廣在地優良食材，對於貢寮未來值得期待。

雙溪區長林銚傑說，很高興可以到雙溪擔任區長，接下來也會和地方里長，民意代表，更深入了解地方需求，攜手讓地方更好。

平溪區長李天民說，一上任就迎來平溪天燈節，也歡迎大家在元宵節當天到十分來走走，一起感受這國際級的慶典。

市議員林裔綺說，這次區長大換血，都是首度擔任區長的新人，身為東北角唯一的市議員，也在今天和新區長們進行意見交流，經驗分享，也希望可以攜手讓東北角的民眾生活更有幸福感。

貢寮 瑞芳 議員

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