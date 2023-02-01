街頭藝人無故未展演遭疑抽好玩？ 北市文化局：有防範機制

台北市街頭藝人採取登記制近2年，一名常在信義徒步區演出的鼓手街頭藝人發現，因為門檻降低，有人只是登記抽籤抽好玩，根本沒要表演，直呼不看重管理機制，更剝奪場地。台北市文化局回應有防範機制，一個月內2度無故未展演者，次月起2個月內暫停申請。

北市街頭藝人審議制度2005年開始，直至2021年3月改為登記制，陸續與新北、基隆及桃園合作，凡具備才華、技藝及表演熱忱者，只要在任一城市登記取得街頭藝人證，即可到4縣市開放場地申請展演。北市現有4796位有證照的街頭藝人，74處開放展演場地、242個展演點。

然而，鼓手街頭藝人「羅小白S.white」在臉書發文表示，最近很多人問她，為什麼都沒在信義區表演？她說，台北市街頭藝人改登記制，要抽到位置不容易，都是十幾個人一起抽，尤其爵士鼓展演位置更少，只有兩個。

她發現，成為街頭藝人的門檻降低，很多人都是登記抽籤抽好玩的，抽到了根本沒演出，造成場地被剝奪，直言很不看重管理機制，也浪費當時那麼多人開會和期待改成登記制的初心和用心。

台北市文化局副局長陳譽馨受訪表示，針對展演場地設有相關防範機制，目前多數地點狀況還算正常，信義徒步區也會加強查核是否有登記沒正常展演。

依據公告展演點申請結果，街頭藝人取得正取資格，卻未依規定取消，而於展演當日無故未使用，就會註記違規，首次註記1個月內累計達2次，第2次註記的次月起2個月內，不得再申請及使用展演點，藉此保障其他街頭藝人的權益。

陳譽馨說，只要具備表演技藝與才華者，可依相關規定到北北基桃4縣市的開放場地提出申請，希望更多愛好表演藝術的民眾都有演出機會，讓街頭藝術展演更加多元豐富，未來也會與街頭藝人定期舉辦座談。