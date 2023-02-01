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公有停車場管理員要確認「身障者真在車內？」引議 北市府出面回應

中央社／ 台北1日電
圖為身障停車位示意圖。聯合報系資料照／記者陳弘逸攝影
圖為身障停車位示意圖。聯合報系資料照／記者陳弘逸攝影

北市議員何孟樺指出，接獲家長陳情，公有停車場管理員查驗身障者專用停車證時，會探訪身障者是否在車內，造成身障小朋友壓力。北市停管處今天表示，將要求從遠處查驗。

民進黨籍台北市議員何孟樺發布質詢資料指出，台北市政府依身心障礙者專用停車位設置管理辦法，提供北市領有身障證明等民眾，可申請專用停車位識別證。

她說，日前接獲家長陳情，因小朋友為身障者，領有身障者專用停車位識別證，但開車前往北市公有停車場，常遇管理員要探查身障者是否在車內，間接造成小朋友心理壓力，以信義區公有停車場居多。

她表示，此狀況對身心未成熟的未成年或少數患有精神障礙的民眾，恐造成心理壓力，陳情人提到，許多身障小朋友的家長赴公有停車場停車時常遇此情形，建議市府以不同顏色區分識別證，管理員應從遠處觀察確認，才能達到友善無障礙空間。

北市停車管理工程處營運科長羅至浩接受媒體電訪說，因相關證件都有附照片，將要求所有公有停車場管理員，有放置身障者專用停車位識別證的車輛進場，可從遠處觀察證件，查驗時不要靠近車窗或探查車內，以免造成身障者壓力。

至於識別證更換顏色部分，北市社會局表示，身障者專用停車位識別證是依衛生福利部與交通部訂定法規，且身障者專用停車位設置管理辦法，也要求明確有停車證圖示及證件等資訊，這是全國一致規定。

社會局指出，若以不同顏色區隔不同類別身障者，除要考量個案情形不同，及有部分身障者不希望被辨識身分及障礙情形，若更換顏色，容易標籤化特定身障者形象，所以不宜更換。

身障者 北市 停車場

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