新北廢棄物處理中心明年底啟用 將填海造陸八里20公頃
垃圾焚化後的底渣經處理變成再生粒料，新北年產11萬噸再生粒料，平均一年有7萬公噸使用在公共工程。不過底渣處理成再生粒料仍須45天，環保局說，已在樹林焚化廠旁興建新北廢棄物處理資源中心，預計2024年12月試運轉，每年可處理15萬公噸底渣。此外，市府現進行台北港填海試驗計畫，待今年環差通過，即可用再生粒料回填，預計填海造陸20公頃。
新北有三處焚化廠一年處理93.6萬公噸的垃圾，垃圾焚化後的底渣經處理變成再生粒料，可做為開挖回填或鋪路的摻配料。公部門近年亟力推動再生粒料，無償提供給公共工程使用，相較天然砂石每噸約5百元，可節省開採砂石的成本，但民眾或業者對底渣有負面印象，過去使用率低2020年僅1萬多公噸。
不過隨著國際原物料上漲，再生粒料價格具競爭力，需求也逐步提高外，新北環保局也帶頭要求，市府公共工程的得標預拌混凝土廠商，CLSM（應用於控制性低強度回填料）每立方公尺應摻配40%、800公斤再生粒料，並擬訂自治條例以擴大至中央機關、公用事業機構興辦工程，目前在議會審議中。
由於底渣處理成再生粒料需要45天熟化確保穩定性，需有地方暫存，過去並無規畫合適場地，只能暫存八里掩埋場。新北環保局說，已在樹林焚化廠旁以BOT方式興建，地上2層、地下1層的新北廢棄物處理資源中心，採密閉式廠房建立汙染防治排放系統處理底渣，每年能處理15萬公噸底渣，預計2024年12月試運轉後，年減12萬公噸天然粒料開採。
此外，市府也參考國外案例將再生粒料已用於填海造陸工程，可取代傳統土石，目前台北港正進行填海試驗計畫，預計今年上半年辦理環差分析，通過後即可進行回填作業，預計2024年填海造陸20公頃。
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