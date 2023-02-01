垃圾桶引熱議 蔣萬安：先前調查超過7成市民盼增設…會專業評估

垃圾桶於前台北市長柯文哲任內撤除不少，副市長李四川有意恢復，引發兩極看法，北市文山區華興里長陳峙穎則認為，除夜市、觀光等特定區，其餘堅決反對走回頭路。台北市長蔣萬安今天則表示，先前北市研考會有調查，有超過七成市民朋友希望增設垃圾桶，會透過專業評估，針對有需求的地方增設垃圾桶。

蔣萬安今天逛書展，對於該不該恢復增設垃圾桶？引發兩極議論，蔣萬安今天也被問及市長看法？蔣萬安表示，讓台北市容整潔是他的目標，北市研考會2020年調查，已有超過七成市民朋友希望增設垃圾桶，北市府會透過專業評估，了解民眾意見。

蔣萬安說，北市府針對有需求的地方增設垃圾桶，透過多管齊下，現階段盡量達到市容環境整潔，同時也要宣導民眾發揮公德心，不要將家戶垃圾丟到公用垃圾桶，他也會加強相關清潔隊，特別巡檢維持環境整潔，這是他最重要的目標。

另外，對於台灣燈會2月5日正式登場，今天開始試營運，不過民眾黨議員張志豪發現，位於中央展區的歡樂派對區，出現了文法有問題的日文，且連日本朋友都說「完全看不懂」。蔣萬安今表示，日文翻譯錯誤的問題因是在中央展區，第一時間交通部也即刻做了處理，接下來也會與中央積極溝通聯繫，努力合作，會積極將台灣燈會舉辦成功。