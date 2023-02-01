北市免費老人健檢可省上千元 提供逾5萬名額多於歷年

台北市65歲以上市民逾51萬人，衛生局持續提供免費老人健康檢查，今年釋出5萬503個名額比往年多，特約醫事機構再添2家診所共54家，額滿為止。衛生局表示，2月20日至24日優先開放特殊族群長者網路取號，3月2日起開放一般長者取號及現場登記。

衛生局健康管理科長林夢蕙表示，隨著老年人口逐漸增加，過去提供每年4萬多個名額，直至今年增多為逾5萬個，單次健檢費用約1500至1600元，尤其近兩年診所加入服務行列，提升社區民眾的醫療可近性，服務將於3月2日開跑。

第一階段開放約12萬名特殊族群長者網路取號服務，包含65歲以上獨居長者、低收入戶、中低收入戶、身心障礙長者及55歲以上原住民等北市府列冊關懷者，可於2月20日早上7點至24日晚上7點在衛生局網路取號系統取號（https://aged.health.gov.tw)，或電洽0800-031-889諮詢。

一般65歲以上設籍北市的長者3月2日起開放，網路開放時段為當天早上7點至8日晚上7點，或特約醫事機構額滿為止；現場登記則為當天早上7點到額滿為止。

衛生局提醒，民眾需依規定取得特約醫事機構登記資格的號碼牌，遵守醫事機構登記的規定預約健康檢查日期，若未符受檢資格或未依照醫事機構規定辦理登記，特約醫事機構有權利保留或取消長者之登記資格。

衛生局表示，免費老人健檢提供A、B兩套方案，供長者擇一受檢；A套每年皆可選，B套需相隔一年，若去年已做B套者，今年只能做A套。民眾今年若尚未施做國健署補助的成人預防保健服務，也可與北市老人健檢一起做。

衛生局說，A、B方案共同檢查項目有尿液與血液常規檢查、生化檢查（包含白蛋白、球蛋白、尿酸、尿素氮）、健康史、身體評估、糞便潛血免疫分析、憂鬱症篩檢、認知功能評估及檢查結果之保健諮詢及異常轉介服務；A套加上甲狀腺刺激素免疫分析、心電圖檢查、α-胎兒蛋白檢查、胸腔X光檢查，B套則加上腹部超音波檢查項目。