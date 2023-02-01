明首度出席行政院會 蔣萬安：需中央協助支持的都會反映

新任行政院長陳建仁上任，明天召開行政院院會，台北市長蔣萬安今天表示，明天行政院會他會親自出席，媒體問蔣，有沒有什麼案子要向陳建仁反映？蔣表示，接下來需要中央協助、支持的政策與建設，都會與中央交流討論，讓中央地方一起合作，讓台北更好。

蔣萬安今天逛書展，對於明天行政院院會，蔣萬安表示，明天行政院會他會親自出席，這也是蔣萬安上任後，首度出席行政院會。

媒體今天也問蔣，有什麼議題想向行政院反映？蔣萬安說，他上任後，就是帶領市府團隊全力拚市政，接下來需要中央協助、支持的政策與建設，都會與中央交流討論，會讓中央地方一起合作，讓台北更好。

媒體追問有沒有具體的議題？蔣說，只要需要中央協助的，包括交通、都市更新、重要建設、建設、社會福利等等，都會與中央反映，彼此交換意見。