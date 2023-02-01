台灣燈會將於北市登場 預計吸引人車潮松山警加強疏導
今年台灣燈會活動於台北市舉行，範圍橫跨信義、松山、大安區，今試營運，警方表示已規劃警力加強疏導交通狀況，呼籲民眾活動期間多多利用大眾運輸交通工具，配合員警交通指揮。
松山分局警方指出，台灣燈會活動於2月5日至2月19日舉行，2月1日至4日光、源、未來展區進行試營運，活動範圍橫跨國父紀念館、台北市政府、東區商圈，松山文創園區、信義商圈及四四南村。
由於活動區域北側地境緊鄰松山區，預計將吸引大量人丶車潮，松山分局已規劃交通崗33處，疏導警力21人丶義交27人，每日編排1組交通快打警力，針對松山文創園區周邊道路加強疏導。
因應展區周邊車流變化，松山分局將彈性管制「市高光復出口管制往南，引導車輛直行或左轉往北」丶「環東高架正氣橋往基隆路出口管制右側車道，僅開放左側1線車道通行」；另因鄰近停車場（松山高中停車場丶台北文創停車場等）停車空間有限，呼籲民眾多利用大眾運輸系統前往活動現場，配合現場員警、義交指揮疏導，以維人、車流順暢。
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