台灣燈會將於北市登場 預計吸引人車潮松山警加強疏導

今年台灣燈會活動於台北市舉行，範圍橫跨信義、松山、大安區，今試營運，警方表示已規劃警力加強疏導交通狀況，呼籲民眾活動期間多多利用大眾運輸交通工具，配合員警交通指揮。

松山分局警方指出，台灣燈會活動於2月5日至2月19日舉行，2月1日至4日光、源、未來展區進行試營運，活動範圍橫跨國父紀念館、台北市政府、東區商圈，松山文創園區、信義商圈及四四南村。

由於活動區域北側地境緊鄰松山區，預計將吸引大量人丶車潮，松山分局已規劃交通崗33處，疏導警力21人丶義交27人，每日編排1組交通快打警力，針對松山文創園區周邊道路加強疏導。