北市垃圾桶恢復與否引熱議 里長反對走回頭路提3建言

台北市垃圾桶於前市長柯文哲任內撤除不少，副市長李四川有意恢復設置，引發各界討論看法兩極，如垃圾桶多難管理、少又讓民眾不便。有里長認為，除夜市、觀光商業區等特定區域外，其餘堅決反對走回頭路，並點出清潔人力與監視器不足，以及罰責太輕。環保局說，廢棄物清理法為中央法規，開罰以此為依據。

文山區華興里長陳峙穎批評，不可以走春看到垃圾就覺得路邊要設垃圾桶，在里內有人路邊亂尿尿，「總不能放一個小便斗吧！」看到一個什麼狀況就要放一個什麼，恐是典型的頭痛醫頭、腳痛醫腳。

他表示，沒公德心的人一直都存在，不會因為設置垃圾桶，亂丟垃圾問題就消失，反而會引出許多貪小便宜、不想用專用垃圾袋，或是貪圖方便的民眾，將家用垃圾包大量丟在垃圾桶周遭，以文山區為例，考試院公車站、景美國中對面公車站的垃圾桶，過去每天都是垃圾山。

陳峙穎強調「拒絕垃圾山復辟」，建議應提昇人力編制，增加環保局巡查人力，且增編監視器設備，有效對準垃圾點，以及修訂自治條例拉高犯後的法則並落實裁罰。

環保局環境清潔管理科長鄧淞駿表示，里長反映文山區人力短缺問題，今年短期就業人員招募有空窗7至10天，目前均已招募完成，無人員不足問題。現有近140支移動式攝影機，配發各區隊1至2台輔助取締違規者，如有特殊需求的區隊，也能額外申請架設。