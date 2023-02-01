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台灣燈會今試營運首日 北市交大規劃400警力疏導交通

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
2023台灣燈會在台北今天開始試營運，北市府舉辦記者會說明交通疏導與展區狀況。圖／聯合報系資料照
2023台灣燈會在台北今天開始試營運，北市府舉辦記者會說明交通疏導與展區狀況。圖／聯合報系資料照

2023台灣燈會在台北今試營運，北市觀傳局表示，位於國父紀念館的中央展區還在做第三次測試，試營運期間還不會開放，而人潮部分，每平方米維持2至3人，上限不超過4.5人，19天展期預計吸引千萬人次；交通大隊說，針對燈會活動，初步規劃400名警察、義交負責交通疏導。

台灣燈會今早舉辦記者會，說明燈會個展區狀況及交通管制措施。觀傳局長陳淑慧表示，暌違23年後，台灣燈會回到台北，引發關注，今天試營運，除了國父紀念館的中央展區還在做第三次測試，要2月5日才會開放，其餘展區今天都可以開始參觀。

陳淑慧說，透過這幾天試營運，可以讓正式活動更圓滿，今年以未來、機械、科技為主軸呈現燈飾，還有不少光影藝術，也因此培養了許多技巧高超的燈藝師。她說過去燈會都以某空地為主，可以一次逛完，這次橫跨5個捷運站，除了有四四南村市集，還可以直接在東區到店消費，帶動地方經濟。

北市交通大隊長陳陳勇華說，因應台灣燈會交通管制，初步規劃400位警察、義交出勤，在逸仙路、忠孝東路等展區周遭道路，也會加派警力維持交通順暢，若人潮外溢，部分路段外側車道將開放給民眾行走。

陳淑慧表示，經過3年疫情後台灣解封，19天展期預計會有上千萬人次，北市府會針對人潮管制，大約每平方米控制在2至3人，最高不超過4.5人，若出現擁擠狀況會調控人流。另外，燈會工作人員13時就會進駐在個服務站、救護站內，也會派服務員在展區內拿著「i」牌子走動，提供民眾諮詢，可即時通報狀況。

台灣燈會 北市 警察

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