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新北推暖冬感溫祭 2月15日前消費200元就可參加抽獎

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市觀光旅遊局結合代表新北溫泉的「新北山海湯」主題，舉辦各種精彩豐富的活動。圖／新北市觀旅局提供
新北市觀光旅遊局結合代表新北溫泉的「新北山海湯」主題，舉辦各種精彩豐富的活動。圖／新北市觀旅局提供

為行銷新北溫泉、觀光產業及特色，新北市觀光旅遊局結合代表新北溫泉的「新北山海湯」主題，舉辦各種精彩豐富的活動，包括「新北溫泉等路金賞票選」及「新北金好湯消費滿額抽」活動，希望帶給民眾滿滿溫馨又感溫的暖冬

觀旅局表示，「新北溫泉等路金賞票選」活動即日起至2月15日止，民眾可上「暖冬感溫祭」活動官網投票票選出心目中的新北溫泉等路金賞，前三名票數最高商品，即可讓優質產品與品牌結合，參與投票的民眾還有機會抽到超過40份以上新北住宿券或泡湯劵，體驗最感溫的暖冬。

另外，「新北金好湯消費滿額抽」目前正如火如荼進行中，民眾在過年時來新北市走春旅遊的消費發票或收據快拿出來看看，若有在新北市溫泉標章的店家消費買200元即可登錄抽獎，活動進入最後倒數階段。

只要是在2022年12月26日至今年2月15日的期間中有至新北市溫泉標章的店家消費，憑單筆消費金額滿200元（含）以上之發票或收據，至「暖冬感溫祭」活動官網登錄資料就有機會抽中按摩椅、酷跑機、空氣清淨機、恆溫足浴機、保溫壺及溫泉包等獎項，總價值高達40萬元，手上還有發票還沒登錄的民眾趕緊抓住機會，拿起手邊發票或收據立馬登錄抽好禮。

觀旅局表示，將會在今年2月22日於新北旅客Facebook粉絲專頁直播抽出「新北金好湯消費滿額抽」與「溫泉等路金賞票選」的幸運得獎者，相關訊息及得獎名單將會公布在「暖冬感溫祭」活動官網及「新北旅客」粉絲專頁。

新北推出「新北溫泉等路金賞票選」及「新北金好湯消費滿額抽」活動行銷溫泉季。圖／新北市觀旅局提供
新北推出「新北溫泉等路金賞票選」及「新北金好湯消費滿額抽」活動行銷溫泉季。圖／新北市觀旅局提供

溫泉 暖冬 新北

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