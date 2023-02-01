新北推暖冬感溫祭 2月15日前消費200元就可參加抽獎

為行銷新北溫泉、觀光產業及特色，新北市觀光旅遊局結合代表新北溫泉的「新北山海湯」主題，舉辦各種精彩豐富的活動，包括「新北溫泉等路金賞票選」及「新北金好湯消費滿額抽」活動，希望帶給民眾滿滿溫馨又感溫的暖冬。

觀旅局表示，「新北溫泉等路金賞票選」活動即日起至2月15日止，民眾可上「暖冬感溫祭」活動官網投票票選出心目中的新北溫泉等路金賞，前三名票數最高商品，即可讓優質產品與品牌結合，參與投票的民眾還有機會抽到超過40份以上新北住宿券或泡湯劵，體驗最感溫的暖冬。

另外，「新北金好湯消費滿額抽」目前正如火如荼進行中，民眾在過年時來新北市走春旅遊的消費發票或收據快拿出來看看，若有在新北市溫泉標章的店家消費買200元即可登錄抽獎，活動進入最後倒數階段。

只要是在2022年12月26日至今年2月15日的期間中有至新北市溫泉標章的店家消費，憑單筆消費金額滿200元（含）以上之發票或收據，至「暖冬感溫祭」活動官網登錄資料就有機會抽中按摩椅、酷跑機、空氣清淨機、恆溫足浴機、保溫壺及溫泉包等獎項，總價值高達40萬元，手上還有發票還沒登錄的民眾趕緊抓住機會，拿起手邊發票或收據立馬登錄抽好禮。