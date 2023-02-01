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平溪天燈節2月5、11日登場 交通管制看這裡

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市平溪天燈節2月5日在十分廣場、11日在平溪國中盛大登場，警方將進行交通管制，活動當天民眾前往要注意相關交通管制措施。圖／警方提供
新北市平溪天燈節2月5日在十分廣場、11日在平溪國中盛大登場，警方將進行交通管制，活動當天民眾前往要注意相關交通管制措施。圖／警方提供

新北市平溪天燈節2月5日在十分廣場、11日在平溪國中盛大登場，警方將進行交通管制，活動當天民眾前往要注意相關交通管制措施。

「2023新北市平溪天燈節」今年2月5日首場活動主題為「愛在元宵兔給樂」，將製作超過百盞4呎兔影天燈，與現場民眾齊心施放，一起迎接幸福兔年；2月11土活動主題則為「情定平溪Yes,I do.」，配合情人節浪漫氛圍，以愛心造型天燈首度亮相，希望帶給民眾無限浪漫幸福，活動時間為每天下午6時至晚上8時30分。

因應活動會場周邊路幅狹小及進、散場人潮及車潮眾多，警方從活動當天上午10時起至晚上12時止，針對市道106線實施交通管制，從新店區文山路與石碇交流道口至瑞芳區頂坪路口，除領有通行證車輛、接駁公車、媒體採訪車、工作人員車輛外，餘均不得進入。民眾可從木柵動物園、石碇交流道、瑞芳、雙溪及基隆火車站等處，搭乘交通接駁公車至活動會場，呼籲民眾多加利用大眾運輸工具或接駁公車前往。

新北市平溪天燈節相關活動及交通資訊，可上新北市觀光旅遊網、活動官網、新北旅客、新北市警察局及新北市警察局交通警察大隊Facebook粉絲團查詢。

⮚新北市觀光旅遊網：https://newtaipei.travel

⮚新北市平溪天燈節活動官網：https://2023skylantern.com/#/

⮚新北旅客Facebook 粉絲團：http://www.facebook.com/ntctour

⮚新北市政府警察局Facebook 粉絲團：https://www.facebook.com/ntpd.gov.tw

⮚新北市政府警察局交通警察大隊Facebook 粉絲團：

https://www.facebook.com/ntpd.traffic

新北市平溪天燈節2月5日在十分廣場、11日在平溪國中盛大登場，警方將進行交通管制，活動當天民眾前往要注意相關交通管制措施。圖／警方提供
新北市平溪天燈節2月5日在十分廣場、11日在平溪國中盛大登場，警方將進行交通管制，活動當天民眾前往要注意相關交通管制措施。圖／警方提供
新北市平溪天燈節2月5日在十分廣場、11日在平溪國中盛大登場，警方將進行交通管制，活動當天民眾前往要注意相關交通管制措施。圖／警方提供
新北市平溪天燈節2月5日在十分廣場、11日在平溪國中盛大登場，警方將進行交通管制，活動當天民眾前往要注意相關交通管制措施。圖／警方提供
新北市平溪天燈節2月5日在十分廣場、11日在平溪國中盛大登場，警方將進行交通管制，活動當天民眾前往要注意相關交通管制措施。圖／警方提供
新北市平溪天燈節2月5日在十分廣場、11日在平溪國中盛大登場，警方將進行交通管制，活動當天民眾前往要注意相關交通管制措施。圖／警方提供
新北市平溪天燈節2月5日在十分廣場、11日在平溪國中盛大登場，警方將進行交通管制，活動當天民眾前往要注意相關交通管制措施。圖／警方提供
新北市平溪天燈節2月5日在十分廣場、11日在平溪國中盛大登場，警方將進行交通管制，活動當天民眾前往要注意相關交通管制措施。圖／警方提供
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新北市平溪天燈節2月5日在十分廣場、11日在平溪國中盛大登場，警方將進行交通管制，活動當天民眾前往要注意相關交通管制措施。圖／警方提供

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