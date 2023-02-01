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新店陽光運動公園河津櫻開始綻放 體驗河濱單車賞櫻旅
隨著農曆春節，台灣春季氣候也即將到來，天氣逐漸回溫，目前在新北新店陽光運動公園的河津櫻花，已逐漸沿著步道悄然綻放，民眾可感受遠離都市塵囂，不只能賞花，還能來趟河濱單車之旅，體驗陽光綠洲兒童遊戲場的豐富設施。
新北高灘處指出，陽光運動園區的河津櫻來自日本伊豆半島河津町，花型碩大且呈嬌嫩的淡粉色，淡雅花香也常招來綠繡眼、白頭翁等鳥類，為園區增添繽紛活力。
高灘處說明，河津櫻目前近5成已綻放，預計在2月初至3月初為賞花最佳期間，為陽光運動公園增添春日風光，也為民眾再添一處賞櫻的好去處，不用再為了賞櫻而舟車勞頓、跋山涉水，即可體驗櫻花迷人的美景，感受粉嫩花朵與綠意交織出繽紛的色彩，是大台北地區賞櫻的好選擇。
高灘處長張修銘表示，喜愛賞櫻的民眾，不妨把握花季盛開時節，邀請家人朋友一起來趟河濱單車賞櫻之旅，欣賞浪漫粉嫩河津櫻花的綻放美景，享受一場浪漫櫻花微旅行。
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