台灣燈會明起試營運4天 北市府與101光雕共秀亮相

2023台灣燈會於2月1日至4日試營運，2月5日至19日盛大開展。台北市長蔣萬安今出席燈會記者會，邀請民眾一起迎接熱鬧的元宵節，並推薦台北市政府與台北101的雙地光雕共演，成台灣燈會一大亮點，可以三刷燈會展區順道品味東區、信義商圈的美食及歡快購物時光。

北市觀傳局表示，台北市政府市政大樓與台北101光雕共演秀，為2個北市地標首次合作，即將呈現5分鐘精彩光雕，共演秀自2月1日起每日17時15分到21時45分，每半小時展演1次。

蔣萬安表示，賞燈民眾可搭乘大眾運輸，從信義商圈、台北101、市府路、國父紀念館、松菸、大巨蛋到東區商圈，欣賞各式各樣的燈飾，還可以看世界最高的光雕秀，以及踩街遊行和超過350組的表演團體，希望活動能多多宣傳，難得23年之後又回到台北舉辦的台灣燈會，可以盡量拍照、打卡，上傳到Instagram。

北市文化局介紹，今年燈會分別於台北101水舞廣場（光源舞台）、信義區香堤廣場（未來舞台）與松山文創園區1號倉庫（多元舞台）打造三大表演舞台，更在香堤大道周邊及東區瑠公公園安排街頭藝人表演，自2月1日至19日帶來超過350場以上精彩表演。