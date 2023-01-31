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台灣燈會將登場…蔣萬安端出短期振興方案 推「市場消費券」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台灣燈會在台北今天下午開始試營運，台北市長蔣萬安今天出席試營運記者會。記者鍾維軒／攝影
台灣燈會在台北今天下午開始試營運，台北市長蔣萬安今天出席試營運記者會。記者鍾維軒／攝影

台北市長蔣萬安今天在市政會議討論北市春節後振興方案，北市府將配合「台灣燈會在台北」推出經濟活絡方案，包括北市10處市場2月會先推出市場消費券，艋舺、通化等10處夜市只要購買200元消費券可當400元使用；士林夜市、龍山寺地下街也推打卡換消費券、或憑學生券獲100元抵用券。另市府研擬協助200家企業取得振興資金，申請第二預備金200萬元支應利息補貼，預估2億元活絡資金。

睽違23年台灣燈會重回台北市舉辦，為了趁這一波燈會期間，台北市將湧入相當多燈會人潮，蔣萬安今天在市政會議拍板短期振興方案，推出短期六大活絡方案，包括配合台灣燈會促銷、拓展國際市場、活化商圈市集、加值農業、促進觀光、振興貸款。

其中為活化商圈市集，台北市從2月1日起至28日推出15處市集擴大回饋行銷活動，包括永春市場500元可購買1000元消費券；華山市場600元可購買1000元消費券；華西街夜市消費滿300元送50元券；艋舺、梧州街、廣州街、通化夜市則推出購買200元消費券即可享有兩倍400元抵用券；士林夜市消費2項商品或憑學生券可獲100元抵用券；龍山寺地下街則推打卡換消費券200元活動。

今年台灣燈會北市府也募集307家特約店家，只要消費就可以參加集章抽獎，總獎值300萬元以上，超過500組獎項，2月5日至2月19日也推出20組加碼抽獎，有20組6000元獎金。

北市府發言人羅旺哲表示，蔣萬安也關注青年創業環境，要求市府各局處盤點北市青創空間，應整合運用不要讓空間閒置，市府也正研擬推出「363振興融資專案」，申請金額300萬元以內、利息補貼6個月補貼年息2%、提供至少3個月寬限期，市府擬以第二預備金200萬元支應利息補貼，將協助200家企業取得振興資金，預估提供2億元活絡資金。

台灣燈會 消費券 蔣萬安 夜市 青創

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