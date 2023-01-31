淡水青年斜槓世代傳承 紅燒羊肉拉麵飄香

吃牛排用附刀叉看起來很正常，但吃拉麵也要用上刀叉，可見這碗拉麵裡大有來頭，位於淡水紅毛城對面的這一間紅燒羊肉拉麵店，不僅是有別具風格的裝潢，老闆可是年輕帥氣又有型的斜槓青年陳志恆。

老闆陳志恆年僅34歲，在就讀淡江大學時代，吃到原本位於巷弄裡頭的紅燒羊肉拉麵店因而愛上了這個味道，進而到店裡打工也與當時的老闆、老闆娘建立了很深的感情，還成了他們的乾兒子。後來陳志恆畢業後先是做皮革設計，喜愛皮革製品而進入皮革廠工作後，創立了自己的皮革品牌，又非常熱血的徒步環島走回起點站淡水，撰寫了旅遊書籍。

老闆陳志恆說，某天回到台灣，就接到淡水蘆洲紅燒羊肉拉麵老闆乾爹因為生病，身體不堪負荷店裡工作，想把店收掉的消息，他立刻就與乾爹見面，在理解乾爹捨不得這間店裡20多年歲月，所累積的味道與情感，完全沒有餐飲基礎的他，二話不說決定接手淡水蘆洲紅燒羊肉拉麵，學習了一年多，就扛下這美味傳承的責任。

店裡面到處都可以看到老闆的皮革製品擺設，還有許多他過去徒步環島的書籍，而說到食材料理，可是一點都不馬虎，拉麵的麵條本身，是自己調配許久到最後找到適合的麵粉比例，委託工廠製作。

老闆陳志恆指出，滾水下麵、抓準時間撈起後空碗過熱水、再用涼水沖麵保持彈性，放入羊肉、羊筋，青蔥及小豆芽，舀入兩大匙熱熱紅燒湯底，最後再放上一小匙羊油。羊肉肉質細緻帶嚼勁，羊筋則屬於比較軟Q的口感，搭配前期滷製處理，吃起來只有羊香、沒有羊騷味。

老闆在店內除了具有風格的裝潢之外，還選用台灣大寬頻數位智慧監視器，幫助他能夠保障店內外安全，而會選在紅毛城對面開店，走出原本大學學區巷弄。

老闆陳志恆說，除了學生喜愛之外，也希望讓觀光客更多人吃到這傳承的美味。