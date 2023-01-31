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學生「詩繪家鄉」 瑞芳車站地下道作品超驚艷

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
新北市義方國小學生作品展-詩繪家鄉，我的眼光心印象，在瑞芳車站地下道藝廊展出，讓不少人對於學生的觀察力和筆觸感到印象深刻。圖／觀天下有線電視提供
新北市義方國小學生作品展-詩繪家鄉，我的眼光心印象，在瑞芳車站地下道藝廊展出，讓不少人對於學生的觀察力和筆觸感到印象深刻。圖／觀天下有線電視提供

瑞芳老街幾處著名的建物，像是旭初圖書室、不見天巷、義方商行、林齒科遺址，現在來到瑞芳車站地下道藝廊，便可以盡收眼底，新北市義方國小學生作品展-詩繪家鄉，我的眼光心印象，讓不少人對於學生的觀察力和筆觸感到印象深刻。

新北市瑞芳區義芳國小的學生美術天分，在指導老師的帶領下被開發出來，這幾年來學校學生在各美術競賽上表現都很亮眼，而現在來到瑞芳車站地下道就能一睹這些學生的精彩作品。

龍山里里長陳志強說，身為義芳國小的校友，替這些小學弟妹的繪畫天分感到驕傲，因此他希望這些孩子的作品，不僅止於校內，應該在校外也能讓大家欣賞到，因此，才有將作品布置在瑞芳火車站地下連通道的想法，

瑞芳火車站地下道，是不少當地居民和遊客會經過的連通道，因此，在這裡展出學生的作品非常適合，不少作品除了有校園景色，還有瑞芳老街的各式建物和街道風情，透過孩子對於家鄉的洞察力，透過畫筆簡單的勾勒出來，再加上色彩，每幅作品都屬佳作。

不少民眾對於這些作品出自小學生之手感到驚艷，直說真的畫得很傳神，很多細節都有觀察到，真的很佩服義芳國小的老師指導，讓學生透過畫筆展現學校和家鄉之美，更可以讓更多人欣賞到。

瑞芳 小學 火車站

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