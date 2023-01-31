黃博館招募黃金志工 打造東北角閃亮文化據點

新北市黃金博物館黃金志工有39人，持續推動志願服務的多元在地教育課程，期許黃金志工繼續為博物館增添活力與創意，黃金博物館也近十年來再度招募志工，不少民眾紛紛投入黃金志工的行列。

黃金博物館黃金志工隊，經過這幾年疫情依然堅守崗位沒有人離隊，每年也都會推出礦山文化行旅，帶領遊客走讀水金九的秘境，不管是行動博物館、兒童藝術節、礦山藝術季等都可以看到他們無私奉獻的背影，也深獲遊客的肯定。

黃金博物館謝文祥館長表示，黃金博物館創館之初，就有許多九份、金瓜石在地人士熱情投入志工行列，陪伴黃金博物館迄今，即將邁向第19年。肯定志工不斷成長的志氣以及無私奉獻的的精神，也期許在黃金志工的協助下，黃金博物館將成為臺灣東北角最閃亮的文化據點。

黃金志工李仁宗分享，踏入黃金博物館志工隊已經有長達15年的時間，協助引導民眾遊園路線，導覽解說戶外地質或是各種展覽，再加上博物館長年都會有研習課程，讓志工邊做邊學，多年下來也學習到很多有關於地質或是礦業的歷史和知識，獲益良多。