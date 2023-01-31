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野柳國小海洋感恩宴 煮在地美食白帶魚米粉

觀天下／ 記者廖品涵/萬里報導
野柳國小海洋教育課程，高年級學生也擺起了感恩宴，煮在地美食白帶魚米粉，要謝謝師長和同學們的陪伴與照顧。圖／紅樹林有線電視提供
野柳國小海洋教育課程，高年級學生也擺起了感恩宴，煮在地美食白帶魚米粉，要謝謝師長和同學們的陪伴與照顧。圖／紅樹林有線電視提供

野柳國小海洋教育課程，邀請樂齡長輩來教孩子們料理野柳的特色料理白帶魚米粉和乾煎白帶魚，趁著這樣難得的料理機會，高年級學生也擺起了感恩宴，煮在地美食白帶魚米粉，要謝謝師長和同學們的陪伴與照顧。

野柳國小校長張錦霞說，這次的活動相當感謝家長會張永耀會長贊助，讓課程中的白帶魚和海產都是品質、新鮮有保證。而之所以會挑選白帶魚，是因為白帶魚是北部漁場的特產，新北市更是產量最多的縣市，此外白帶魚還非常兇猛，所以不適合用漁網捕捉，多數是以一支釣的方式釣取，因此也是最符合永續漁法的魚種。這堂特別的課程要讓學生擁有知識性的學習，也有親手料理當季最肥美的白帶魚的經驗，藉以帶回家中生活實踐，也要來宴請全校師生。

課程還結合了數位學習，讓學生分組搜尋和報告，明白如何捕捉白帶魚、白帶魚的食物來源、白帶魚的危機、白帶魚的特徵和白帶魚的料理等，還邀請社區樂齡長輩教孩子們處理白帶魚和製作白帶魚料理，要藉此傳承在地的家鄉美食。

野柳國小

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