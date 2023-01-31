新北以71處捷運站為核心 打造人本通行環境

對外媒稱台灣是行人地獄的報導，新北市政府將打造「以人為本」的通行環境，未來4年，鎖定71處捷運車站為核心，系統性檢討並推動人本環境交通工程。

新北市政府今天舉行道安會報，市長侯友宜表示，CNN去年報導說台灣是行人地獄，「別人說我們不好的，我們就努力來改善」，市府各單位要全面動員齊力建設人本交通環境，並定期追蹤跟檢視。

交通局會中進行「重塑新北市的人本交通」專案報告。交通局長鍾鳴時表示，未來4年，鎖定71處捷運車站為核心，以系統性檢討並推人本環境交通工程。

他表示，前兩年以捷運站周圍100公尺內進行檢討改善，後兩年擴及捷運站周圍200公尺內進行檢討改善；檢視人本通行環境、串聯行人動線、排除人行道路障、提升路口穿越安全和改善公車候車環境。

他表示，同時檢視公園及醫院周邊街廓，深入社區生活鄰里巷道，導入「交通寧靜區」概念，去除空間障礙，讓學童、通勤族、高齡者和身障者皆行得安全、通行無礙。

會中也公布111年各警察分局、保安大隊及交通大隊取締交通違規件數統計，共取締241萬9677件，與110年比較共增加2萬9081件，各單位取締件數各有增減，其中以新莊分局增加3萬373件最多，三重分局增加1萬8098件次之。警察局表示，將持續各項執法作為，以期能提高民眾守法觀念與防制事故發生。