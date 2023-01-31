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萬里區行政大樓停車亂象 盼增機車格劃行穿線

觀天下／ 記者廖品涵/萬里報導
萬里區行政大樓前停放亂象，市議員廖先翔會勘，商討是否有增設車格與行穿線的可能。圖／紅樹林有線電視提供
萬里區行政大樓前停放亂象，市議員廖先翔會勘，商討是否有增設車格與行穿線的可能。圖／紅樹林有線電視提供

萬里區行政大樓前，因機車停車格不足，造成停放亂象，為改善這個問題，萬里里長王傑倫希望能夠增設機車停車格。另外，里長王傑倫也希望能夠劃設行穿線，讓社區民眾過馬路更安全與便捷。因此市議員廖先翔會勘，商討是否有增設車格與行穿線的可能。

萬里里長王傑倫指出，萬里行政大樓，每天都有不少洽公民眾騎乘機車前往，不過車格的不足造成原本動線順暢的大門前有些雜亂，還有山海大地居住人口超過五百人，行穿線要走到萬里國小前才有，實在太遠，好在在市議員廖先翔的協調下，車格與行穿線都將會劃設。

市議員廖先翔說，會勘結論，機車格將會繪製在靠近行政大樓的空地，預計會把之前因設置公共自車而塗銷的8格機車車格在一旁的空地劃回，藉以方便洽公民眾的停放，而行穿線的劃設位置，也將會劃設在靠近知名蛋糕店的路口旁，讓社區民眾與洽公民眾穿越馬路更便利與安全。

萬里 議員

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