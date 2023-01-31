台灣燈會登場 北市逸仙路「這時段」改徒步區、9公車改道

「2023台灣燈會在台北」於2月5日19日舉行，預期吸引大量人潮。為確保行人安全、鼓勵遊客搭乘大眾運輸，北市交通局決議於周末17時至23時做為徒步區、9公車路線改道，安排3線捷運、2線接駁車及107線公車密集班次直達展區，展區內公有停車費率調漲為每小時50元至60元。

為因應台灣燈會大量賞燈人潮，北市交通局與警察局今開會決議調整交通疏導管制措施，並公布「搭捷運、坐公車、不開車」等三大交通策略，部分路段進行管制措施。

交通局表示，賞燈人潮可能溢出人行道，將於2月4、5、11、12、18、19日的17時至23時，封閉逸仙路作為徒步區，行經的9線公車將改道行駛於光復南路左轉，市區公車取消停靠仁愛路4段上「國父紀念館」、市府路上「市政府（市府）」2站雙向公車站牌，國道客運2088線取消停靠忠孝東路4段上「聯合報」往西站位。

除了搭乘捷運外，交通局也開闢2線接駁公車，提供1號線與2號線燈會接駁公車；1號線主要是展區內巡迴接駁，從國父紀念館站行經松仁路、信義路到市府站與台北101/世貿站，再走基隆路、仁愛路到復興南路，抵達忠孝復興、忠孝敦化，最後回到國父紀念館站，4個展區都在公車路線上。

2號線則是從松山車站接駁至永春、台北101/世貿和國父紀念館站。公運處表示，2路線燈會接駁公車，普通票、學生票與軍警票都是5元，其他票種，包括定期票，都能免費搭乘。此外，還提供5處免費復康巴士服務站點免費接駁。