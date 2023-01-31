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林奕華延後到任？何孟樺喊話蔣萬安：別為酬庸犧牲市民

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨北市議員何孟樺今天表示，林奕華未就任副市長就一直在秀下限，根本不配，拜託蔣萬安，別再為酬庸而犧牲市民。記者林麗玉／攝影
民進黨北市議員何孟樺今天表示，林奕華未就任副市長就一直在秀下限，根本不配，拜託蔣萬安，別再為酬庸而犧牲市民。記者林麗玉／攝影

北市副市長林奕華何時上任？民進黨北市議員何孟樺今天表示，林奕華未就任副市長就一直在秀下限，根本不配，拜託蔣萬安，別再為酬庸而犧牲市民！

何孟樺今天在臉書表示，蔣萬安當初為了犒賞選戰有功人士，硬要等立法委員林奕華2月1日就任台北市副市長，結果現在，林奕華可能又要延後就任，而原因竟是為了要幫國民黨投下立法院委員會召委的一票，為了黨的利益犧牲市民福祉，根本不夠格當副市長。

何也表示，當初蔣萬安選擇林奕華，已經準備好讓台北市一個月少一位副市長、大安區一年沒立委，還沒就任就醜二，結果現在還要配合林奕華可能要延後就任的需求，得了便宜還賣乖，直接「醜三」，應該直接把林奕華三振出局！

尤其台北市人口在2月底可能會突破250萬人，依照法規，將可再新增第3席副市長，不過蔣萬安現在連林奕華都搞不定，難道第3席副市長又是蔣萬安的酬庸爽缺嗎？

何孟樺提到，她身為市議員，實在不甘心看到台北市民被林奕華一次又一次的踐踏，請蔣萬安不要為虎作倀，當踐踏市民的共犯！「蔣萬安市長，請拿出一點骨氣，做全民的市長，不要當國民黨的奴隸，更不要再因人設事，盡速另尋他人取代林奕華，停止為了國民黨利益而犧牲市民福祉！」

林奕華 蔣萬安 北市 國民黨 立法院

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