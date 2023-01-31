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台灣燈會來臨 北市警公布交管措施

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
台灣燈會今年在北市舉行，轄區警方擴大彈性管制，並規劃替代道路。記者廖炳棋/翻攝
台灣燈會今年在北市舉行，轄區警方擴大彈性管制，並規劃替代道路。記者廖炳棋/翻攝

台灣燈會今年在台北市舉行，大安警分局結合義交，加強交通疏導及管制，2月1日至19日期間內，針對大安區轄內主要道路如忠孝東路、仁愛路及信義路等重要路段，除加派警力、義交實施交通疏導外，必要時並實施交通管制措施如下：

一、管制範圍：大安區主要道路。

二、管制時段：於車流過多造成交通壅塞時。

三、管制措施：

（一）於忠孝東路與光復南路口管制車輛往東行駛進信義區，引導車輛往南北行駛。

（二）於仁愛路與光復南路口管制車輛往東行駛進信義區，引導車輛往南行駛。

（三）彈性管制忠孝東路與敦化南路口往東行駛，加強疏導車流往南北行駛。

（四）於仁愛路與敦化南路口管制慢車道車輛往東行駛，引導車流往北行駛。

（五）於市民大道與光復南路口管制車輛往南行駛，引導車流向東行駛。

大安分局呼籲，前往觀賞燈會的民眾，善加利用如捷運、公車或專車等大眾交通運輸工具；警方也將持續針對轄內主要道路如忠孝東路、仁愛路及信義路等重要路段加強交通疏導，及取締違規攤販與違停，以維交通順暢。

台灣燈會 捷運

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