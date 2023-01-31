台灣燈會來臨 北市警公布交管措施
台灣燈會今年在台北市舉行，大安警分局結合義交，加強交通疏導及管制，2月1日至19日期間內，針對大安區轄內主要道路如忠孝東路、仁愛路及信義路等重要路段，除加派警力、義交實施交通疏導外，必要時並實施交通管制措施如下：
一、管制範圍：大安區主要道路。
二、管制時段：於車流過多造成交通壅塞時。
三、管制措施：
（一）於忠孝東路與光復南路口管制車輛往東行駛進信義區，引導車輛往南北行駛。
（二）於仁愛路與光復南路口管制車輛往東行駛進信義區，引導車輛往南行駛。
（三）彈性管制忠孝東路與敦化南路口往東行駛，加強疏導車流往南北行駛。
（四）於仁愛路與敦化南路口管制慢車道車輛往東行駛，引導車流往北行駛。
（五）於市民大道與光復南路口管制車輛往南行駛，引導車流向東行駛。
大安分局呼籲，前往觀賞燈會的民眾，善加利用如捷運、公車或專車等大眾交通運輸工具；警方也將持續針對轄內主要道路如忠孝東路、仁愛路及信義路等重要路段加強交通疏導，及取締違規攤販與違停，以維交通順暢。
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