環狀線經營權「假移交」遭轟 新北捷運局：要等交通部

新北市捷運局遭各界批評是「假移交」，實質上在人員訓練、準備都不足，仍須靠台北市捷運局「幫忙」，引起議論。新北市捷運局回應，環狀線經營權須交通部同意變更移轉，市府會在不影響民眾權益下，同步訓練人員、營運維修技術。

新北市捷運局指出，新北環狀線營運契約已於1月30日移回新北市，因環狀線營運尚需交通部同意變更地方主管機關為新北市政府，為不影響乘客權益及營運不中斷，申請階段將由雙北共同營運，同步訓練人員、各項營運維修技術與既有營運人員移轉等作業。

新北市捷運局表示，確認營運平順及取得交通部同意函後，雙北將再擇定日期完成主管機關權責交接。在交通部尚未同意主管機關移轉前，仍由主管機關台北市負責營運安全及狀況處理，相關費用則授權由雙北捷運公司另行協議相關事項及細節，至於新北市交通局監理及捷運警察業已規畫妥當，配合營運主管機關移轉，可即刻實施。

新北市捷運局指出，新北捷運公司針對接手營運，已完成原北捷環運處員工說明會並辦理移轉意願調查，就其他不足人力亦已於辦理招募，所需員額650人，已於2022年起逐步到位，並分批教育訓練。

新北市捷運局說，市府已依大眾捷運法規定完成「服務指標」、「行車規章」及「列車運行計畫」等營運必要規畫並提報相關主管機關核備或備查。新北捷運公司營運所需相關費用，亦由議會通過112年預算支應，雙北捷運公司也將在不影響旅客搭成權益下，持續針對人力及技術服務訓練完成無縫平順移轉，新北環狀線已照新北市府政策收回自營實施當中。