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春暖花開好時光 2月公益假日音樂會邀您聆賞

聯合新聞網／ 台北訊

愛心滿滿的假日公益音樂會，2月由沈彥霖、張雅恩、鄭信盛三位身障藝人接力演出，暖暖春日悠揚樂聲，邀請您帶著家人、朋友一同來聆賞。

由聯合報系文化基金會及台灣厚道社會服務聯合會主辦的公益假日音樂，每週六晚上七點至八點，於台北市八德路四段123-1「Hi-Q褐藻生活館」舉行，2月演出時間分別為：4日沈彥霖、18日張雅恩及25日鄭信盛。

音樂讓隻身出外打拚的沈彥霖想起家鄉的美好。 主辦單位／提供
音樂讓隻身出外打拚的沈彥霖想起家鄉的美好。 主辦單位／提供

沈彥霖出生時視網膜剝離，導致雙眼全盲，5歲開始學爵士鼓，國小學長笛。國小自學節奏口技（beatbox），因對於人聲打擊（Vocal Percussion）與長笛的熱愛，而向留法長笛家鄭宇泰學習絕技長笛（beatboxflute）演奏技法。最喜歡的歌曲是周蕙的〈我喜歡〉及王若琳的〈我只在乎你〉。〈我喜歡〉的編曲獨特且突出，讓他於演奏時愛不釋手；由王若琳演繹出來的〈我只在乎你〉，讓隻身出外打拚的他想起家鄉的美好。

張雅恩用音樂感謝那些幫助過他的每一位貴人。 主辦單位／提供
張雅恩用音樂感謝那些幫助過他的每一位貴人。 主辦單位／提供

張雅恩則因早產導致視網膜剝離雙眼全盲，從小對音樂非常敏銳，聽過的曲子立即可以用電子琴彈奏出來，小學六年級開始學手風琴及電子琴。他從小就是音樂比賽的常勝軍，最喜歡的歌曲篇〈奇異恩典〉，每次演奏這首歌時，都會想到生命中許多幫助過他的人，尤其是感謝在感到絕望時給他力量的人；另一首為〈多瑙河之波〉，是他最喜歡的一首華爾滋，給人一種輕快，舒服的感覺，每次演奏這首曲子，就會讓他想起學習手風琴的點點滴滴。

在台北打拚的鄭信盛藉由音樂思念故鄉的家人。 主辦單位／提供
在台北打拚的鄭信盛藉由音樂思念故鄉的家人。 主辦單位／提供

鄭信盛弱視給他帶來許多創傷，後因營養不良及山上衛生問題導致全盲，音樂成為他黑暗世界中的希望，給他力量。他也把這力量帶給偏鄉的孩童，成立葡萄園關懷協會，藉由藝術和音樂的學習，帶給部落中的孩童及身障朋友快樂和希望。他最喜歡的歌曲是陸森寶老師所寫卑南族的〈懷念年祭〉，藉由這首歌讓更多人聽見卑南族的歌曲，也喚醒大家對家的凝聚力，再一首是〈我們都是夢想家〉，是為葡萄園關懷協會創作的歌曲，希望每個孩子都是夢想家，勇敢跨出去，用心創造屬於自己的天空 。

小學 卑南族 夢想 身障 多瑙河

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