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因應高齡化趨勢 電動輔具進駐新店央北社宅

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北住都中心董事長陳純敬(左一)代表受贈日本頂級電動輪椅「Model C」，圖右二為樂鈞科技總經理趙文龍。圖／新北住都中心提供
新北住都中心董事長陳純敬(左一)代表受贈日本頂級電動輪椅「Model C」，圖右二為樂鈞科技總經理趙文龍。圖／新北住都中心提供

為營造社會住宅更優質宜居的環境，新北住都中心與國內知名輔具代理商樂鈞科技股份有限公司合作，受贈日本頂級電動輪椅「Model C」一台，提供社會住宅住戶自由登記使用。

新北住都中心董事長陳純敬表示，央北社宅目前共有1022戶住民，其中約十分之一為身心障礙者，更不乏有許多老人及行動不便者，透過這次捐贈活動，盼能讓行動不便的住戶嘗試使用不同於傳統輪椅的電動輪椅，享受省時省力的便利性，也感謝樂鈞科技響應社會公益。

樂鈞科技總經理趙文龍表示，有鑑於台灣人口高齡化趨勢，參考日本的高齡產業發展脈絡，樂鈞科技引進設計獨特、安全品質、功能創新的新世代輔具，與新北住都中心攜手提供高齡化社會更完整的解決方案。

「Model C」為可透過智慧型手機操作的新世代輔具。圖／新北住都中心提供
「Model C」為可透過智慧型手機操作的新世代輔具。圖／新北住都中心提供

新北 輪椅 高齡化

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