因應高齡化趨勢 電動輔具進駐新店央北社宅

為營造社會住宅更優質宜居的環境，新北住都中心與國內知名輔具代理商樂鈞科技股份有限公司合作，受贈日本頂級電動輪椅「Model C」一台，提供社會住宅住戶自由登記使用。

新北住都中心董事長陳純敬表示，央北社宅目前共有1022戶住民，其中約十分之一為身心障礙者，更不乏有許多老人及行動不便者，透過這次捐贈活動，盼能讓行動不便的住戶嘗試使用不同於傳統輪椅的電動輪椅，享受省時省力的便利性，也感謝樂鈞科技響應社會公益。