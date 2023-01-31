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詐騙恐成為台灣熱門工作 侯友宜：法官要審慎量刑、中央要調整手段

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導
新北市長侯友宜今天至市警局頒獎攔詐有功人員，頒發感謝狀、超商禮卷、新北市刑大的「打詐豹隊長」公仔等。圖／新北市警局提供
新北市長侯友宜今天至市警局頒獎攔詐有功人員，頒發感謝狀、超商禮卷、新北市刑大的「打詐豹隊長」公仔等。圖／新北市警局提供

新北市警方去年攔詐金額達5億7000多萬元，比前年的2億3000多萬元翻倍有餘，市長侯友宜今天頒獎阻詐有功人員，致詞感謝他們幫忙，稱詐騙手法日新月異，警察強力打擊犯罪，直指檢察官、法院在交保與否以及量刑上，應要審慎考量，更呼籲中央要隨時調整打詐手段，以免詐騙成為台灣熱門工作。

侯友誼今天出席一月份治安會報，頒獎12月份攔詐有功121人，包括金融機構110人、超商11人、其中協助查獲現行犯9人，攔阻金額達7200多萬元，頒發感謝狀、超商禮券、新北市刑大的「打詐豹隊長」公仔等。

新北市警局指出，去年攔阻金額達5億7000多萬元，比前年攔阻的2億3000多萬元高出一倍之多，侯友宜致詞說，感謝警察弟兄在春節期間不眠不休讓治安穩定、交通順暢，說打詐永不停歇，詐騙手法日新月異，幸好有金融機構等單位協助，即時通報警方，減少被害人損失。

侯友宜話鋒一轉，稱沒攔阻到的金額估計也不少，說目前整個台灣民情受害最深的就是詐騙，政府應要隨時調整壓制手段，除了警方打詐，地檢跟法院在交保與否、量刑上要重新審慎考量，「不要讓犯罪集團覺得，詐騙的罪這麼輕、輕易就能交保，如果大家都覺得詐騙很容易到手、罪又不重，那詐騙不就成為台灣最熱門工作嗎？大家都要做這行。」

侯說，雖然這幾年不斷壓制詐騙，但仍還是很多，政府應要好好思考，否則警方查緝了這麼多詐騙，還是有這麼多詐騙，量刑絕對不能輕，尤其是連續性的詐騙集團，一定要科以重刑。

新北市警局說，春安期間新北共逮捕詐騙集團148人，新北警絕對全力捍衛人民財產，積極打詐，把詐團氣焰降到最低，並呼籲民眾，詐騙手法推陳出新，民眾應保持警惕，若有疑慮，請立刻打165或110。

新北市長侯友宜今天至市警局頒獎攔詐有功人員，頒發感謝狀、超商禮卷、新北市刑大的「打詐豹隊長」公仔等。圖／新北市警局提供
新北市長侯友宜今天至市警局頒獎攔詐有功人員，頒發感謝狀、超商禮卷、新北市刑大的「打詐豹隊長」公仔等。圖／新北市警局提供
新北市長侯友宜今天至市警局頒獎攔詐有功人員，頒發感謝狀、超商禮卷、新北市刑大的「打詐豹隊長」公仔等。圖／新北市警局提供
新北市長侯友宜今天至市警局頒獎攔詐有功人員，頒發感謝狀、超商禮卷、新北市刑大的「打詐豹隊長」公仔等。圖／新北市警局提供
新北市長侯友宜今天至市警局頒獎攔詐有功人員，頒發感謝狀、超商禮卷、新北市刑大的「打詐豹隊長」公仔等。圖／新北市警局提供
新北市長侯友宜今天至市警局頒獎攔詐有功人員，頒發感謝狀、超商禮卷、新北市刑大的「打詐豹隊長」公仔等。圖／新北市警局提供

詐騙集團 侯友宜 新北市長

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