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停車陷阱？機車停格位竟無辜被開單 北市議員轟政府揩油

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市有機車騎士將車子好好停放機車格內，卻遭檢舉、開單罰600元，原來這位民眾停的機車格繪製在人行道上，卻因白色停車格線褪色，導致無辜被開單。圖／議員李明賢提供
台北市有機車騎士將車子好好停放機車格內，卻遭檢舉、開單罰600元，原來這位民眾停的機車格繪製在人行道上，卻因白色停車格線褪色，導致無辜被開單。圖／議員李明賢提供

北市有機車騎士將車子好好停放機車格內，卻遭檢舉、開單罰600元，原來這位民眾停的機車格繪製在人行道上，卻因白色停車格線褪色，導致無辜被開單，甚至找警察申訴，員警仍堅持開單並告知「可去申訴」，質疑這根本就是冤枉亂開單，難道是政府在搶錢？內湖警分局表示，已撤銷罰單，並會加強員警教育訓練。

北市議員李明賢接獲陳情質疑，民眾明明將機車「依規定」停在機車格內，但此事件有兩大問題，因類似停車線模糊遭開單已非單一個案，除非當事人送裁決所申訴，否則類似「冤案、錯案、假案」應該不少，根本是停車陷阱；另外，罰單動輒就是600元罰單，停管處的維護不足、警方執法都要檢討，不該繼續揩民眾的油。

台北市內湖警分局交通組長洪明賢表示，這一處停車格是因設置在人行道上，是因接獲檢舉有機車違規停放人行道，也有人行道不能停放機車的標誌牌面，的確因停車格線模糊，才導致員警開單，不過清查之後，已經將600元的罰單撤銷。至於員警同仁對民眾的申訴回覆，後續會加強教育訓練。

有民眾春節前忿忿不平向北市議員李明賢投訴，表示機車明明「依規定」停在文德路機車車格內，從照片仍可看到停車格雖褪色仍是肉眼清楚可辨識，卻當場被警察開單告發，質疑這根本就是冤枉亂開單，難道是政府在搶錢嗎？當事人也控訴該警察執勤態度有問題，明明當事人已經告知「機車停在車格內」，警察仍堅持開單並告知，「可以去申訴」，讓陳情人無法理解，明明合法停車卻還要被開單。

李明賢說，公務單位自認為一樁小事，對民眾可是大事情；就如同陳情人春節前被市府單位誤罰600元，對民眾感受就是市府搶錢，難道不是嗎？

台北市有機車騎士將車子好好停放機車格內，卻遭檢舉、開單罰600元，原來這位民眾停的機車格繪製在人行道上，卻因白色停車格線褪色，導致無辜被開單。圖／議員李明賢提供
台北市有機車騎士將車子好好停放機車格內，卻遭檢舉、開單罰600元，原來這位民眾停的機車格繪製在人行道上，卻因白色停車格線褪色，導致無辜被開單。圖／議員李明賢提供
原本褪色的機車格線目前已經補繪。圖／議員李明賢提供
原本褪色的機車格線目前已經補繪。圖／議員李明賢提供

人行道 警察 北市 李明賢

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