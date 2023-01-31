好運兔燈多種玩法慶元宵 新北中和區公所2月3日起限量發2千份

兔年來臨，隨著年假結束，接下來準備迎接元宵節，新北中和區公所準備從2月3日及4日發放「新北好運兔小提燈」，讓民眾年節應景，拿可愛兔子提燈祈福氣，提燈還能當作兔帽，好提、好戴、好好玩，創業玩法顛覆傳統提燈。

中和區公所表示，今年安排於元宵節前夕辦理發送「新北好運兔小提燈」，分二梯次於2月3日晚上7點及2月4日上午10點在中和區公所1樓中庭（中和區景平路634之2號）發送，共計2000份創意手作小提燈，數量有限、發完為止，也歡迎民眾上網下載在家DIY。

中和區長楊薏霖表示，今年發送好運（孕）兔提燈，兔耳長長圓滿身形可愛療癒，小提燈上有金鏟子象徵好運好孕，財氣滿滿也鼓勵民眾快產子提升生育率，好運兔是提燈還可當作兔帽，抽拉前腳兔耳還能前後搖擺，小兔在聚寶盆中種蘿蔔象徵拔得頭籌兔年好彩頭。

楊薏霖提到，特色提燈以手機手電筒等燈具為光源，好提、好戴、好好玩，更有好喜氣，玩法百變兼具環保創意；新北市中和區幸福宜居健康樂活，兔吉利來，幸福剛剛好，幸福兔兔好。