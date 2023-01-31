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全球氣候變遷持續 新北大型建設兼創造滯洪空間

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新店寶高智慧產業園區戶外滯洪池出流管制設施。圖／新北水利局提供
新店寶高智慧產業園區戶外滯洪池出流管制設施。圖／新北水利局提供

近期全球極端氣候持續變遷，常有暴雨導致積淹水狀況，新北水利局表示，持續以「出流管制計畫審核」作為防洪重要措施，打造海綿城市，針對開發面積達1公頃以上開發案出流管制計畫審核，近期像新北市立美術館戶外園區、頂福安居及淡海安居等社宅，未來完工將可挹注10.9萬立方公尺之滯洪設施，相當於43.6個標準游泳池體積。

水利局說明，新北面對極端氣候，除了透保水80mm零出流、抽水站預抽、每年2座透保水校園外，同時針對開發面積達1公頃以上開發案出流管制計畫審核，持續在計畫審核、施工查核及竣工檢核各階嚴格把關。

水利局指出，近期有三件大型建設，包含市立美術館戶外園區、國家住都中心社會住宅頂福安居及淡海安居等，目前都已向水利局提送出流管制計畫書辦理審查，未來完工將可以挹注10.9萬立方公尺之滯洪設施，相當於43.6個標準游泳池體積，對於開發基地周邊道路的排水能力，將可維持防洪韌性。

水利局長宋德仁補充，要建立海綿低碳城市，除配合中央法規要求施設的出流管制設施以外，市府推行建物透水保水設施、校園透保水工程、抽水站預抽及提早啟抽等；自透保水法規實施至今併同出流管制計畫，已創造約250萬噸量體，相當於1000座標準游泳池的滯洪量體。

另外，因應新北市未來發展與極端降雨，市府依水利法出流管制專章規定訂定的相關要點，要求開發規模達1公頃以上之開發案需提送出流管制計畫書，並經審查核定後才可開工，自108年至今已核定或審核中案件滯洪量體達32萬噸。

水利局會同水利署查看寶高智慧產業園區新建工程案之出流管制設施管理及維護情形。圖／新北水利局提供
水利局會同水利署查看寶高智慧產業園區新建工程案之出流管制設施管理及維護情形。圖／新北水利局提供
出流管制設施施工查核，量測管溝深度是否符合書圖。圖／新北水利局提供
出流管制設施施工查核，量測管溝深度是否符合書圖。圖／新北水利局提供

水利局 美術館 新北

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