全球氣候變遷持續 新北大型建設兼創造滯洪空間

近期全球極端氣候持續變遷，常有暴雨導致積淹水狀況，新北水利局表示，持續以「出流管制計畫審核」作為防洪重要措施，打造海綿城市，針對開發面積達1公頃以上開發案出流管制計畫審核，近期像新北市立美術館戶外園區、頂福安居及淡海安居等社宅，未來完工將可挹注10.9萬立方公尺之滯洪設施，相當於43.6個標準游泳池體積。

水利局說明，新北面對極端氣候，除了透保水80mm零出流、抽水站預抽、每年2座透保水校園外，同時針對開發面積達1公頃以上開發案出流管制計畫審核，持續在計畫審核、施工查核及竣工檢核各階嚴格把關。

水利局指出，近期有三件大型建設，包含市立美術館戶外園區、國家住都中心社會住宅頂福安居及淡海安居等，目前都已向水利局提送出流管制計畫書辦理審查，未來完工將可以挹注10.9萬立方公尺之滯洪設施，相當於43.6個標準游泳池體積，對於開發基地周邊道路的排水能力，將可維持防洪韌性。

水利局長宋德仁補充，要建立海綿低碳城市，除配合中央法規要求施設的出流管制設施以外，市府推行建物透水保水設施、校園透保水工程、抽水站預抽及提早啟抽等；自透保水法規實施至今併同出流管制計畫，已創造約250萬噸量體，相當於1000座標準游泳池的滯洪量體。