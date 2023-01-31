新北捷運局遭批環狀線假移交 資料一問三不知

民進黨團今日召開記者會，批評新北市移交捷運環狀線時，皆以「依契約帶過」含糊，昨日新北市捷運局發布新聞稿僅表示，將財產移交回新北，卻隻字未提經營權，且連資金運用、捷運警察等議題都不願對外說明，民眾本就有「知」的權利，捷運局的做法根本是假移交。

新北市議員顏蔚慈質疑，「哪間公司經營權移轉只移交財產清冊？」捷運局僅移回財產，完全未提及經營權。但環狀線經營不只有財產，更包括維修保養以、人員管理，及肩負公安的捷運警政，然此次交接卻是零進度，未來若發生軌道或維修問題、站區內的緊急事件，責任究竟誰來負扛？新北環狀線的經營權移交承諾攏是假。

顏蔚慈指出，新北市捷運局長李政安去年親口說過，關於資金運用、營運管理、維運計畫、捷運警察等問題會分成3個小組來協調，但沒想到現在去問捷運局，卻「一問三不知」，不知道是不願意給，還是沒有做好準備，但不管如何都應讓民眾清楚狀況，這是新北市民的權利。

戴瑋姍批，大家都以為順利移交是已經上緊發條，但現在看到的根本是做半套，新北市完全沒有能力經營，最後受損的就是新北市民，發生意外時，到底是台北市要負責，還是新北要承擔？所謂的共同管理，就是沒人有共同責任。

戴瑋珊表示，環狀線營運需要600名人力，但新北卻沒有完全訓練出足夠的人手來營運，最後還是要靠台北市。侯市府2020年時就說要拿回經營權，已經有時間準備，現在就該全面上線，不過新北是捷運局現在卻沒有實質上的拿回環狀線經營權。

新北市議員林秉宥說，環狀線第一階段的14站都在新北境內，未來的南北環段、東環段，更有7站也在新北。新北市侯友宜曾拍胸脯掛保障取回第一階段的經營權，如今卻是全線再一起協調，侯市府僅會表面功夫。