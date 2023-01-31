新北24區長宣誓就職 侯友宜自揭不用政治人物原因

新北市府日前公布區長人事異動，人事令於今日生效。新北市長侯友宜今出席區長就職典禮，致詞細數區長所做的大小事，認為只要肯打拼市民都會很有感，並指自己很少用政治人物，是盼市府團隊不分你我、黨派，把事做好。侯還說，區長的好壞也是自己的好壞，也是讓新北建設往前走、新北共好，成為北台灣最重要的力量。

新北市區長人事異動29區有24區調整，另有五位區長調任其他非區長要職。侯友宜今致詞提到，自身在新北市警察局、刑事警察局及警大所做的改革，包括設置快打部隊、鑑識科等，離開時不要有遺憾、不要讓人嫌棄，要讓人懷念。

侯友宜說，區長人事調動都是經過通盤思考，希望是在基層服務的事務官升任區長，且區長做得好、資歷完整，有好的位置就有升遷機會。侯強調，中華民國最棒的是事務官，自己也很少用政治人物，希望市政團隊不分你我、黨派，大家好好做事，並拒絕關說，人事皆採取公平公正公開的透明機制。