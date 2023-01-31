快訊

安于晴公開出面還原遭勒索真相！泰國警方認錯道歉

環狀線營運權交接做半套？ 侯友宜：完全按照契約走

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導
新北市長侯友宜今天主持市警局一月份治安會報，會報前接受媒體採訪。記者翁至成／攝影
新北市長侯友宜今天主持市警局一月份治安會報，會報前接受媒體採訪。記者翁至成／攝影

捷運環狀線經營權昨天契約期滿，營運權交還新北市府，巿長侯友宜今天受訪針對目前交接進度，說完全按照契約來走，由新北市承擔營運，最大原則是提高搭乘市民朋友的服務品質，也提到，未來等東環、南北環興建完畢，雙北有共識，決定由一家機構營運。

新北市長侯友宜今天主持市警局一月份治安會報，會報前接受媒體採訪，針對環狀線有民進黨議員批評稱，沒有具體交接「做半套」，侯回應，環狀線這兩年從柯市府到現在蔣市府，都完全按照契約走，契約到期後，雙方討論很多次，最大原則是讓搭乘的市民朋友有安全便捷舒適，更融入觀光休閒的藝術文化，提高服務品質為最終目的。

侯友宜說，交接分設備、人員，過程中討論怎麼提升服務效率，雙北捷運局都有共識，感謝朱副市長、林副市長多次開會，目標明確全力以赴順利交接。目前環狀線由新北市營運，等東環、南北環興建完畢後，雙北決定由一家承接整個營運，未來會再詳細討論。

由於人力訓練要半年，是否傾向雙北這半年一起經營？侯說，民眾最在乎服務品質有沒有提升，舒適度、感受度有沒有更好，交接過程循序漸進，一步一步到位不能亂，包括教育訓練、人員銜接，有些部分可以快，有些部分要更精緻，大家都在詳細討論，一起面對。

新北市長 捷運環狀線 侯友宜

延伸閱讀

謝國樑再向侯友宜借將 劉美蘭接基隆教育處長

國民黨新春團拜 朱立倫：侯友宜是最強母雞

影／新北睽違三年首新春團拜 侯友宜盼市府如兔子機智

雙北今對外公布環狀線經營權 侯友宜：分階段做營運轉接

相關新聞

秦慧珠喊別讓蔣萬安跳票 林奕華：2月到職

台北市兩席副市長仍有一席懸缺，國民黨立委林奕華原訂2月1日接任台北市副市長，如今傳出恐延到3月才接任。北市議會國民黨團書...

新北24區長宣誓就職 侯友宜自揭不用政治人物原因

新北市府日前公布區長人事異動，人事令於今日生效。新北市長侯友宜今出席區長就職典禮，致詞細數區長所做的大小事，認為只要肯打...

環狀線營運權交接做半套？ 侯友宜：完全按照契約走

捷運環狀線經營權昨天契約期滿，營運權交還新北市府，巿長侯友宜今天受訪針對目前交接進度，說完全按照契約來走，由新北市承擔營...

過完年找好工作！北市局處釋167職缺最高薪63K 今起報名

過完年找個好工作，北市府辦理112年第2次甄試，各局處共釋出167名職缺，最高薪達63K。北市勞動局長高寶華表示，本次北...

捷運三民高中站旁 明起機車退出騎樓

新北市約有224萬輛機車，卻只有約35萬個機車格，平均6到7輛共用1格。交通局2月1日起在捷運三民高中站旁部分路段規畫機...

平溪天燈節 2月5、11日登場

「2023新北市平溪天燈節」2月5日在十分廣場、11日在平溪國中登場。活動從上午10時至午夜12時，汽機車全面管制，5日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。