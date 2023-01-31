環狀線營運權交接做半套？ 侯友宜：完全按照契約走

捷運環狀線經營權昨天契約期滿，營運權交還新北市府，巿長侯友宜今天受訪針對目前交接進度，說完全按照契約來走，由新北市承擔營運，最大原則是提高搭乘市民朋友的服務品質，也提到，未來等東環、南北環興建完畢，雙北有共識，決定由一家機構營運。

新北市長侯友宜今天主持市警局一月份治安會報，會報前接受媒體採訪，針對環狀線有民進黨議員批評稱，沒有具體交接「做半套」，侯回應，環狀線這兩年從柯市府到現在蔣市府，都完全按照契約走，契約到期後，雙方討論很多次，最大原則是讓搭乘的市民朋友有安全便捷舒適，更融入觀光休閒的藝術文化，提高服務品質為最終目的。

侯友宜說，交接分設備、人員，過程中討論怎麼提升服務效率，雙北捷運局都有共識，感謝朱副市長、林副市長多次開會，目標明確全力以赴順利交接。目前環狀線由新北市營運，等東環、南北環興建完畢後，雙北決定由一家承接整個營運，未來會再詳細討論。

由於人力訓練要半年，是否傾向雙北這半年一起經營？侯說，民眾最在乎服務品質有沒有提升，舒適度、感受度有沒有更好，交接過程循序漸進，一步一步到位不能亂，包括教育訓練、人員銜接，有些部分可以快，有些部分要更精緻，大家都在詳細討論，一起面對。