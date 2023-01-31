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秦慧珠喊別讓蔣萬安跳票 林奕華：2月到職

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
國民黨台北市黨部今舉辦新春團拜。記者邱德祥／攝影
國民黨台北市黨部今舉辦新春團拜。記者邱德祥／攝影

北市兩席副市長仍有一席懸缺，國民黨立委林奕華原訂2月1日接任台北市副市長，如今傳出恐延到3月才接任。北市議會國民黨團書記長、議員秦慧珠喊話別讓市長蔣萬安承諾跳票；林奕華則說，將於2月報到。

國民黨台北市黨部今舉辦新春團拜，秦慧珠受訪表示，2月1日就職是蔣萬安對市民的承諾，今天是1月31日林奕華應該請辭立委職，如果延到3月1日到任北市府，「我覺得不妥」，形同是讓蔣萬安的第一個承諾跳票。

秦慧珠表示，台北市至少要有三個副市長才能把市政處理的完善，現在只有李四川一人獨撐大局，相當辛苦令人不捨。因此她呼籲讓副市長儘速到位，並且爭取人口回到250萬人，恢復三個副市長員額，再次喊話林奕華不宜再推遲就職。

秦慧珠表示，若是林奕華要在立院各委員會召集委員選完後再就任，她批評，早知如此，林奕華就在去年12月25日交接日一併就職，讓大安區補選立委，「如今國民黨正副召委少一席事小，國民黨副市長少一席事大。」

林奕華表示，大家談第一個時間是2月，這是早就談好，因此照既定時間報到，督導業務還需到時候確定，不過目前只有兩位副市長，基本上分為工程、社會人文兩部分。

至於辭立委確定的日期？林奕華表示，配合到市府報到時間做相關安排。

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